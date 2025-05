RTVE solicitará un debate a la UER sobre la implicación de los conflictos bélicos en el televoto

Yuval Raphael, en representación de Israel, interpreta "New Day Will Rise" durante Eurovisión. (REUTERS/Denis Balibouse).

La actuación de Melody este sábado en la final de Eurovisión 2025 no dejó a nadie indiferente. Entre los detractores y sus seguidores surgió una conclusión común: España no merecía el antepenúltimo puesto en la tabla. Solo unas horas antes, La 1 se enfrentaba a las amenazas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) sobre sus comentarios a favor del alto al fuego en Gaza y muchos han asegurado que este resultado habría sido provocado por la implicación política del ente público a favor de Palestina.

Este domingo, RTVE ha anunciado su intención de pedir a la UER, organizadora del evento, que “se abra un debate sobre el televoto en Eurovisión para valorar si la forma en que se hace es la mejor”. Y es que la televisión pública plantea cuestionar si el actual mecanismo de votación refleja de forma justa las preferencias del público o si, por el contrario, está condicionado por circunstancias externas, como los conflictos armados.

El anuncio se ha producido durante la segunda edición del Telediario de La 1, donde han informado que otras delegaciones nacionales también tienen previsto realizar la misma petición ante la UER. La propuesta surge tras la notoria diferencia entre las puntuaciones otorgadas por el jurado profesional y el televoto en la final del certamen, especialmente en el caso de Israel.

La representante israelí, Yuval Raphael, recibió únicamente 60 puntos del jurado, pero arrasó en la votación del público con 297 puntos, lo que la situó por delante de países como Estonia, Suecia y la ganadora global, Austria. Raphael, se convirtió en una de las actuaciones más comentadas de la noche, tanto por el respaldo del televoto como por las malas reacciones del público en la sala. Durante su interpretación se llegaron a escuchar abucheos y se divisaron banderas palestinas; incluso dos personas intentaron subir al escenario. Sin duda, una actuación que ha generado más malestar que alegrías entre los seguidores del certamen.

A diferencia del jurado experto, Israel fue la opción favorita del público en trece países, entre ellos España, Alemania, Francia y Reino Unido, obteniendo así el apoyo del televoto global. Esta circunstancia ha reavivado el debate sobre el papel de la geopolítica en Eurovisión, un certamen que se define oficialmente como apolítico; y que, además, no dudó en expulsar a Rusia en 2022 tras comenzar su invasión a Ucrania.

Melody, representing Spain, performs "ESA DIVA", during the first semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 13, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

RTVE no se corta y da la cara por Palestina

España fue uno de los países que más dieron de qué hablar solo unas horas antes de empezar el certamen. Tras una controvertida intervención en la semifinal del jueves 15 de mayo, en la que los comentaristas Julia Varela y Tony Aguilar mencionaron la elevada cifra de víctimas civiles en Palestina y el deseo de la corporación española de abrir un debate sobre la participación de Israel, RTVE fue advertida por la UER sobre la posibilidad de recibir una sanción si volvían a realizar comentarios relacionados con el conflicto en Gaza.

“Esta no es una crítica dirigida a ningún país en particular, sino un llamamiento a favor de la paz y los derechos humanos”, explicó Varela en directo, a lo que Aguilar añadió: “Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el Festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, entre ellas más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas”. Un mensaje que no fue bien recibido por la delegación israelí ni por la organización del evento.

“Las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, Unidos por la música, encarna nuestro compromiso con la unidad”, respondieron en el escrito. “Es fundamental que sus comentaristas cumplan estas reglas sin excepción (...) para preservar el carácter apolítico de Eurovisión y cumplir con la ética y los estándares establecidos con las reglas. Esperamos la plena cooperación de RTVE para evitar que se repita. Cualquier incumplimiento posterior podrá conllevar multas punitivas según las reglas”, concluyó la UER.

Julia Varela y Tony Aguilar hacen referencia a las víctimas civiles en Gaza durante la presentación de Israel en la segunda semifinal de Eurovisión 2025. (RTVE)

La respuesta de España

A pesar de la advertencia, RTVE no se achantó y, justo antes de la final, a las 20:59 horas, lanzó una proclama en favor de Palestina. En pantalla se pudo leer: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”, tanto en español como en inglés.

Mientras tanto, Austria se coronó como ganadora del certamen gracias a la propuesta de JJ, quien combinó ópera y pop en Wasted love. Su puesta en escena, concebida por el coreógrafo español Sergio Jaén, convenció al jurado profesional con 258 puntos, y sumó 170 más del televoto. Con esta victoria, Austria consigue su tercer triunfo eurovisivo, 11 años después de la icónica Conchita Wurst.

JJ, representando a Austria, interpreta "Wasted Love" durante la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Denis Balibouse).