El cardenal Parolin, favorito en el cónclave, cuestiona uno de los primeros viajes del papa León XIV: “Es prematuro”

"¡Nunca más la guerra!", clama el papa León XIV.

El cardenal Pietro Parolin, quien era considerado favorito en el cónclave para ser elegido papa tras la muerte de Francisco, ha generado un notable interés al expresar su opinión sobre uno de los primeros viajes del nuevo pontífice, finalmente Robert Francis Prevost, León XIV. En un evento celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana, Parolin ha manifestado su escepticismo respecto a un posible destino del papa, particularmente sobre Kiev. “Me parece prematuro”, ha valorado, según recoge la prensa italiana.

El comentario tiene relevancia. El mandato de Prevost se ha leído en clave pastoral, pero también política, al tratarse de un líder con pasaporte estadounidense pero también peruano, lo que tiene gran significado dado el actual inquilino de la Casa Blanca y algunas de sus medidas estrella en relación con los migrantes. Asimismo, y como se ha visto en intervenciones pasadas o en su cuenta en X, el obispo de Roma no excluye debates ni ignora la complejidad geopolítica actual, tal como ocurría con el fallecido Jorge Mario Bergoglio.

León XIV, bajo la mirada del cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Giovanni Ravelli. (AP)

“¿Cómo puedo decir sí o no?"

León XIV, descrito por Parolin como “un hombre de paz”, ha mostrado desde el inicio de su papado una inclinación hacia la reconciliación y el diálogo. Según el cardenal, las primeras reacciones hacia el nuevo papa han sido positivas, destacando su disposición serena para construir puentes. Pero Parolin admite dudas sobre su presencia en Ucrania, una región sacudida por el conflicto desde febrero de 2022, cuando Rusia inició la invasión.

A raíz de la invitación del presidente Volodímir Zelenski, el papa aún debe considerar la idoneidad del momento. Parolin aclara que el papa mismo aún no ha tomado una decisión final al respecto, dejando entrever la prudencia con la que el Vaticano aborda la situación. “Esto es prematuro, hubo una invitación del presidente Zelenski y el papa evaluará qué hacer, pero, ¿cómo puedo decir sí o no? Creo que ni siquiera él, a estas alturas, dice sí o no", ha dicho Parolin.

Encuentro entre el cardenal Pietro Parolin y el presidente de Ucrania en julio de 2024. (Vatican Media/Europa Press)

El primer viaje de León XIV

Con todo, el primer viaje oficial confirmado de León XIV será a Turquía, precisamente a Iznik, antigua Nicea, para conmemorar los 1.700 años del trascendental Concilio de Nicea. Esta visita no solo es un tributo al legado ecuménico de Francisco, sino también un paso significativo hacia la mejora de las relaciones con la Iglesia Ortodoxa. En Iznik, León XIV planea reunirse con el patriarca Bartolomé I, líder de la Iglesia ortodoxa, reforzando un vínculo que ha sido una prioridad para sus predecesores en el cargo.

El itinerario de León XIV después de Turquía se caracteriza por compromisos que subrayan su mensaje de unidad y paz. Antes de la misa de entronización, había ya iniciado compromisos significativos, entre ellos una reunión con el Colegio Cardenalicio y un encuentro privado con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Estos actos reflejan su enfoque hacia la reconciliación y la renovación de la Iglesia, un proceso que define desde el principio de su papado.

El cardenal Pietro Parolin. (Maricel Blanch/Europa Press)

El futuro de Parolin

La postura de León XIV sobre conflictos internacionales ha sido transparente. En un discurso dirigido a las iglesias orientales, subrayó que “la guerra nunca es inevitable” y sostuvo que las armas solo agravan los problemas que pretenden resolver. En este sentido, hizo un llamamiento a los líderes mundiales para priorizar el diálogo sobre la confrontación, afianzando su compromiso con la paz y reflejando una continuidad con la línea de Francisco.

El enfoque de León XIV hacia Perú también es de interés. Habiendo trabajado allí como misionero, mantiene un profundo vínculo con el país, a cuyo pueblo ha prometido que “pronto tendrá noticias”, una declaración que ha generado entusiasmo sobre un posible viaje.

Parolin también se ha referido a sus propias perspectivas dentro del Vaticano. Tras no haber sido elegido papa, ha evitado interpretar este hecho de manera personal y ha zanjado: “Dejo que el Señor actúe”, mostrando una personalidad caracterizada por la modestia y la aceptación de las designaciones divinas. Mientras el foco está en León XIV, Parolin sigue siendo una figura clave, especialmente en temas relacionados con la diplomacia y la política internacional de la Santa Sede.