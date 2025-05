Alejandra Rubio, después de haber sido pillada llamando “subnormal” a su tía, Carmen Borrego, le pide perdón en público (Montaje Infobae, @alerubioc, @carmenborregocampos)

El clan Campos vuelve a estar en el centro de la polémica mediática tras la filtración de unos audios privados de Alejandra Rubio, en los que la joven se refiere en términos despectivos a su tía, Carmen Borrego. Las grabaciones, emitidas por el programa TardeAR este martes, han reavivado las tensiones familiares y generado un nuevo episodio de conflicto entre las descendientes de María Teresa Campos. En los mensajes, Rubio critica con dureza una exclusiva que Borrego protagonizó en la casa de Málaga de su madre poco después de su fallecimiento. “Mi tía es subnormal gordi y ya está, se ha marcado una exclusiva enseñando la casa de mi abuela, la casa de Málaga, pero heavy… Hasta fotitos en la cama de mi abuela”, dice en uno de los fragmentos difundidos por el espacio de Telecinco.

Poco después, el programa reveló el contenido completo de las grabaciones, en las que la hija de Terelu Campos reafirma su malestar por la publicación. “Me parece una puta barbaridad. Yo ya no he dicho nada, lo único que Sandra (Barneda) me ha dicho: ‘Bueno, tú tal’. Y yo le he dicho: ‘Mira, Sandra, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara’. Yo no voy a hablar más de mi abuela, mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo esto en televisión porque no. Porque no va con mi personalidad y punto. Y debe ser que se me ha notado en la cara, porque es que he flipado, sinceramente. Y por eso este tío se ha marcado un artículo”, se puede escuchar en las grabaciones enviadas.

Terelu nunca le dio permiso para hacer la exclusiva

Además de lo expuesto, en los audios también niega que su madre, Terelu Campos, hubiera dado permiso a Carmen para hacer la exclusiva: “Sí, ha contado como que mi madre le ha dado permiso, y acabo de hablar por teléfono con mi madre y me ha dicho que no, que ella no le ha dado permiso. Que simplemente le dijo Carmen: ‘Voy a hacer un reportaje en la casa de Málaga’. Y mi madre se quedó callada y Carmen le dijo: ‘¿Qué pasa? ¿Qué no puedo?’. Y mi madre le dijo: ‘Haz lo que te dé la gana, en plan…’. Mi madre no quiere movida, pero le dejó muy claro con su actitud que no”.

Debido al revuelo que han causado sus palabras, este miércoles 14 de mayo, Alejandra ha reaccionado a la filtración en el programa Vamos a ver, tratando de restar gravedad al asunto y asumiendo parcialmente su responsabilidad. “Esto pasa hace año y medio, ya sabemos que hay gente en este maravilloso mundo y que no hace las cosas como se deben hacer”, declaró. “Es exactamente que lo que digo en el audio de una forma distinta. Si quieres que sea sincera, tampoco me parece para tanto”. Pese a minimizar lo ocurrido, la colaboradora televisiva reconoció el error en los términos utilizados. “Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está, todo lo demás es lo que pienso, lo que saben que pienso en mi familia”.

Rubio también quiso dejar claro que la relación con su tía no se ha roto: “Carmen me ha dicho que no tenía ningún problema, le he dicho que ya sabemos cómo hablo cuando me enfado. Tampoco es para tanto, podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada”. Asegura, además, que no hay conflicto abierto en la familia: “Si ella se lo ha tomado mal, lo siento y ya está. Si le hubiera pasado a ella también lo entendería, porque sé que se enfada conmigo y lo comenta con sus amigos y me parece normal, somos humanos”.