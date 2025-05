El economista madrileño que ha condecorado Milei por sus ideas liberales: profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los más ricos de España

Javier Milei condecora con la Orden de Mayo a Jesús Huerta del Soto

A finales del pasado abril, Jesús Huerta del Soto Ballester viajó hasta Argentina para ser condecorado con la Orden de Mayo por el presidente Javier Milei. El polémico economista, que se encuentra entre los principales exponentes en España de las ideas anarcocapitalistas y ultraliberales, recibió la distinción personalmente de la mano del mandatario, que lo considera uno de sus grandes mentores en cuanto a pensamiento económico.

El día 28 del cuarto mes del año, Milei dio la bienvenida a Buenos Aires al español con un discurso pronunciado en el Salón Blanco de la Casa del Gobierno de Argentina, también conocida como la Casa Rosada, frente a miembros de su Ejecutivo, autoridades diplomáticas, académicos y familiares del homenajeado. durante su intervención, el mandatario presentó a Huerta del Soto como “un coloso de las ideas de la libertad” y ensalzó sus aportaciones teóricas en el campo de la economía, destacando su idea de la eficiencia dinámica como uno de los pilares para el programa económico de Argentina.

Tras las palabras del presidente, Huerta del Soto ocupó el escenario para agradecer la distinción otorgada y elogiar la gestión de Milei. Entre fuertes criticas al intervencionismo y una férrea defensa del capitalismo liberal, el economista español hico un llamamiento a impulsar una revolución que desmantele el Estado en favor del orden espontáneo del mercado.

Catedrático y empresario multimillonario

Jesús Huerta de Soto (Madrid, 1956) es uno de los principales referentes del pensamiento libertario en el ámbito hispanohablante. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 y doctorado en la misma materia en 1984, recibió el titulo de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en esta universidad en 1992. Actualmente, ejerce como catedrático de Economía Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.

Más allá del ámbito académico, Huerta de Soto es miembro del Instituto Ludwig von Mises y del Instituto Juan de Mariana. Fue vicepresidente de la Sociedad Mont Pelerin (2000-2004) y ha sido patrono del IMDEA de Ciencias Sociales. También forma parte de los consejos editoriales de revistas como Quarterly Journal of Austrian Economics y Journal of Markets and Morality. En 2011 anunció su afiliación al Partido Libertario.

El multimillonario es conocido por su defensa del anarcocapitalismo y su adscripción a la Escuela Austriaca de Economía, corriente que rechaza la intervención estatal en favor del orden espontáneo del mercado y la propiedad privada. Entre sus obras más conocidas, que han sido traducidas a hasta 17 idiomas, se encuentra, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, texto de referencia para economistas liberales y libertarios.

Hijo de una influyente familia vinculada al sector asegurador, Huerta de Soto ha combinado su trayectoria académica con la empresarial y preside España S.A., la aseguradora fundada por su abuelo paterno en 1928. Esta carrera lo ha llevado a colocarse en el puesto 229 de los más ricos de España y a amasar un patrimonio de unos 305 millones de euros en 2025, según los datos ofrecidos por el diario El Mundo.

Javier Milei y Jesús Huerta del Soto.

Crítico con los bancos centrales y el Estado como estructura de poder, defiende la eliminación de cualquier forma de monopolio estatal. Partidario de una revolución anarcocapitalista, Huerta de Soto defiende que la justicia y la eficiencia sólo pueden lograrse en ausencia del Estado, en un sistema donde todos los servicios sean provistos por el mercado.

Una relación de mutua admiración

La relación entre Milei y Huerta del Soto comenzó cuando el primero tuvo la oportunidad de escuchar grabaciones de algunas de las clases del profesor universitario, cuyo contenido despertó fascinación en el argentino. Desde este momento, el mandatario argentino se declara seguidor del español y afirma que ha sido uno de los pilares en el desarrollo de sus ideas económicas, mencionando frecuentemente la influencia de Huerta del Soto en sus discursos.

El economista español, por otra parte, también ha hecho patente su admiración por el político liberal, elogiando sus política y postulándolo como un modelo a seguir. En junio de 2024, Huerta del Soto recibió a Milei en el Casino de Madrid con motivo de su visita a la capital para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de la mano de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, el economista le dedicó unas palabras caracterizándolo como “un hombre que no tiene miedo, que no duda en inmolarse en su sed por cambiar el mundo” y que “solo puede encontrarse entre los grandes héroes de la libertad”.