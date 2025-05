Faustino Oro, el Maestro de ajedrez más joven de la historia, visita ‘La Revuelta’ y humilla a Broncano, que sigue sin saber perder: “Voy uno a uno con Magnus (Carlsen)”

Faustino Oro, el Maestro de ajedrez más joven de la historia, visita 'La Revuelta' (RTVE)

La última vez que Broncano jugó al ajedrez en ‘La Revuelta’ no tuvo ningún reparo en hacer cualquier trampa que le fuese posible, aunque todo el mundo lo sabía y el invitado acabó visiblemente molesto y Broncano casi que también. Hoy ha vuelto a quedar claro que no le gusta perder y que de ajedrez sabe lo mismo que de italiano.

En algún momento parecía que se iba a volver a enzarzar en la de “ganar” a toda costa como si le fuese la vida en ello, pero al final se ha cortado un poco y solo se ha rendido para que no quedase en derrota. Lo mismo tiene que ver con el hecho de que el maestro de ajedrez de esta noche tiene 11 años, que para Broncano ha supuesto enfrentarse a una dura elección: perder contra un niño (que en realidad es Maestro de ajedrez) en pleno prime time de RTVE o hacerle lo mismo que a José Carlos, campeón de España de ajedrez.

Faustino Oro, el Maestro Internacional FIDE más joven de la historia del ajedrez

Elegante, con peinado impecable y el ELO por las nubes, pero el Maestro Internacional FIDE más joven de la historia del ajedrez sigue siendo un niño: al plató de La Revuelta entró por el tobogán. Así se presentó Faustino Oro, el chaval argentino conocido también como “el pibe de oro”, en La Revuelta. Tiene 11 años, juega al ajedrez como si llevase 40, y en marzo de 2024 hizo algo que muy pocos pueden decir: ganó una partida a Magnus Carlsen. Y ya que estaba, también al número tres del mundo, Hikaru Nakamura. Todo esto, sin tener ni la Primaria.

El Pibe de Oro lleva desde los siete años jugando al ajedrez de forma seria, aunque empezó en 2020 por puro aburrimiento pandémico. Tenía que quedarse en casa y no podía salir a jugar a la pelota, así que se quedó con lo que había: tablero, piezas, y la ayuda de su padre y su abuelo, que no es cualquier abuelo, sino Maestro Nacional (de ajedrez) en Argentina. Desde entonces, todo ha ido rapidísimo. En septiembre de 2023 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia, a los 10 años, 8 meses y 16 días.

Broncano se rinde ante el jaque de Faustino Oro (RTVE)

Lo sorprendente es que todo esto lo lleva con mucha humildad. Entrena seis horas al día, no juega contra gente de su edad desde hace dos años, y aun así se lo toma con calma. “Intento no presionarme, intento concentrarme en jugar”, dice, mientras comenta que le gustan las matemáticas, que no le molesta perder y que aún tiene muñecos en su habitación. Porque ha alcanzado su nivel en menos de cinco años sin pasárselos encerrado en un cuarto: tiene 11 años, va al cole y juega al fútbol con sus amigos cuando puede. Ya después se sienta frente al ordenador y enciende el tablero virtual.

La partida contra Carlsen fue en formato bullet, que básicamente es ajedrez a velocidad de vértigo. Tan rápido que no hay tiempo para pensar demasiado, solo para reaccionar. “Me volví completamente loco”, confesó Oro al recordar el momento de la victoria, que celebró con un baile como si acabara de ganar el Mundial. Aunque tiene sentido, porque ganar a Magnus Carlsen al ajedrez debe ser casi un equivalente.

Ahora mismo tiene 2.454 puntos ELO, lo que lo deja a menos de 50 del título de Gran Maestro. A ese ritmo, es probable que lo consiga antes de cumplir los 12. También recibió el Olimpia de Plata en Argentina en 2024, siendo el deportista más joven en lograrlo. Todo un hito para alguien que empezó a mover peones antes de saberse la tabla del 8.

En junio de 2025 jugará el Magistral de León, uno de los torneos más importantes del calendario español. Faustino vive a caballo entre Argentina y España, así que el jet lag ya lo maneja mejor que muchos adultos. Igual que el ajedrez, vamos. Y mientras tanto, sigue siendo un niño.