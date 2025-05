Una pareja de jubilados franceses que no ha trabajado nunca puede cobrar 1.600 euros de pensión: qué es el subsidio solidario para personas mayores

Dos jubilados pensionistas consultando su prestación (Adobe Stock)

En Francia, la jubilación no siempre está asociada a una vida de tranquilidad económica, especialmente para quienes no han podido acceder a una carrera laboral formal. Según una encuesta de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) publicada el pasado mes de diciembre, casi el 70% de los trabajadores franceses temen a la jubilación, y dos de cada tres temen que sus ingresos no sean suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, en un contexto en el que cada vez más personas buscan soluciones financieras ante este panorama, existe una opción menos conocida que permite a algunos jubilados obtener hasta 1.605 euros mensuales, incluso sin haber trabajado nunca.

Este tipo de pensión es posible gracias a un sistema de solidaridad nacional que ha sido diseñado para garantizar una vejez digna a quienes no han podido cotizar durante su vida laboral. Uno de los principales mecanismos es el Aspa (Subsidio Solidario para Personas Mayores), que ofrece una ayuda mínima a quienes se encuentran en una situación económica precaria. Este subsidio está destinado a los mayores de 65 años (o 62 en casos de incapacidad), siempre que cumplan unos requisitos económicos.

Subsidio solidario para personas mayores de Francia

Este sistema refleja una de las iniciativas solidarias implementadas por el gobierno francés para paliar las dificultades económicas de las personas mayores sin carrera laboral, un sector cada vez más vulnerable. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, cerca de 11 millones de franceses han suscrito un plan de ahorro para la jubilación, y un número considerable recurre a este tipo de ayudas para garantizar su futuro financiero.

Para 2025, el importe máximo del Aspa es de unos 1.030 euros mensuales para una persona soltera, pero para una pareja, la cifra asciende hasta 1.600 euros al mes, lo que puede proporcionar un alivio considerable para aquellos sin recursos suficientes. A pesar de no haber trabajado nunca, las personas que se acogen a este beneficio deben haber solicitado todas las pensiones disponibles, incluidas las del extranjero o por reversión, y deben residir en Francia al menos nueve meses al año.

La pensión de los jubilados subirá 600 euros anuales de media en 2025, tras experimentar un incremento del 2,8%.

Sin embargo, este tipo de ayudas no está exento de condiciones y limitaciones, ya que los beneficiarios deben cumplir con estrictos criterios de residencia y recursos para poder acceder a este tipo de pensión. Estos son, como explican desde la revista gala Marie France:

Vivir en Francia durante al menos nueve meses al año.

No superar el umbral de ingresos establecido: 12.411,44 euros anuales para una persona individual o 19.268,80 euros para una pareja.

Haber solicitado todas las pensiones posibles, incluidas las extranjeras o por viudedad.

Esta asistencia forma parte de un conjunto de medidas diseñadas para dar apoyo a los mayores que no tienen otras fuentes de ingresos tras la jubilación. A pesar de la existencia de estos mecanismos de apoyo, el miedo a una jubilación sin suficientes recursos sigue siendo una preocupación central para una parte importante de la población, que ve en este tipo de ayudas una red de seguridad que, aunque vital, no resuelve todos los problemas financieros derivados de una vejez sin pensiones tradicionales.