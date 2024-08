Los métodos que hay para cotizar sin trabajar en España, según un abogado

Una trabajadora realiza una consulta en su ordenador. (Freepik) Freepik

En la era de las redes sociales, la información se difunde rápidamente, y a menudo son los propios profesionales quienes utilizan plataformas como TikTok para educar al público sobre temas legales. Recientemente, un abogado conocido en TikTok como @empleado_informado ha ganado popularidad por un video en el que explica un método poco conocido para cotizar a la Seguridad Social en España sin necesidad de estar empleado. Este método es posible gracias a la firma de un convenio especial con la Seguridad Social, una opción legal y accesible que puede resultar muy beneficiosa en determinadas situaciones.

Qué es el convenio especial con la Seguridad Social

El convenio especial con la Seguridad Social es un acuerdo voluntario que una persona puede firmar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para continuar cotizando, incluso cuando no esté trabajando. Este convenio permite que el interesado mantenga o incremente su base de cotización a efectos de prestaciones como la jubilación, incapacidad permanente, o muerte y supervivencia.

El abogado @empleado_informado destacó en su video que este tipo de convenio es especialmente útil para personas que han cesado en su actividad laboral, ya sea porque han quedado desempleadas, han decidido emprender un negocio, o simplemente no desean trabajar pero quieren seguir cotizando para asegurar su futuro en términos de pensiones y otras prestaciones.

Requisitos para firmar un convenio especial

El convenio especial está regulado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, que aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Para poder suscribir este convenio, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Situaciones que permiten la suscripción:

Haber cesado en la actividad laboral y no estar en situación de alta en la Seguridad Social .

Trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y no han encontrado un nuevo empleo.

Autónomos que han cesado en su actividad.

Empleados que desean reducir su jornada laboral pero quieren mantener su base de cotización.

Otros supuestos especiales, como personas con discapacidad que desean mejorar sus cotizaciones.

Antigüedad en cotizaciones:

Es necesario haber cotizado al menos 1.080 días (tres años) a lo largo de toda la vida laboral. Este requisito asegura que el convenio especial esté destinado a personas con cierta trayectoria laboral.

Solicitud:

La solicitud para firmar el convenio especial debe realizarse ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o en la Administración de la misma. Este trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

Ventajas y costes del convenio

Una de las principales ventajas de este convenio es que permite mantener la base de cotización a un nivel deseado, lo que es crucial para asegurar una pensión de jubilación adecuada o mejorar las prestaciones en caso de incapacidad permanente. Además, el convenio especial ofrece flexibilidad, ya que el interesado puede elegir la base de cotización dentro de los límites establecidos por la ley. En cuanto a los costes, la cuota mensual que debe abonar el firmante del convenio se calcula en función de la base de cotización elegida y del tipo de contingencias que se desean cubrir. Es importante tener en cuenta que las cuotas pueden variar, y el pago se realiza mensualmente a la Seguridad Social.

Este convenio es realmente beneficioso para personas que se encuentran en una de las siguientes situaciones:

Personas cercanas a la jubilación : Si alguien está cerca de la edad de jubilación y ha quedado desempleado, firmar un convenio especial puede ser una excelente manera de asegurarse una pensión completa o mejorar la cuantía de la misma.

Autónomos que cesan su actividad : Aquellos autónomos que deciden cesar su actividad pueden continuar cotizando a la Seguridad Social a través de este convenio, lo que les permite no perder derechos acumulados.

Trabajadores con lagunas de cotización: Este convenio también es útil para quienes, por diferentes razones, han tenido lagunas en sus cotizaciones y desean completar o mejorar su historial laboral.

A pesar de sus ventajas, el convenio especial no es una opción adecuada para todos. Las cuotas mensuales pueden ser elevadas, especialmente si se elige una base de cotización alta. Además, quienes firman este convenio no están cubiertos por prestaciones como el desempleo, ya que no están trabajando activamente. Otro aspecto a considerar es que este convenio no sustituye las cotizaciones de un empleo regular, sino que se suma a ellas. Por lo tanto, es una herramienta complementaria para aquellos que necesitan mantener o mejorar sus cotizaciones en ausencia de empleo.