El mensaje de Anabel Pantoja a Susana Bicho tras no acudir a su despedida de soltera

Anabel Pantoja/Susana Molina (Instagram/Europapress)

Susana Molina dio hace más de un año el “sí quiero”. Ahora se encuentra sumida en su despedida de soltera, la cual le organizaron algunas de sus amigas y que está siendo completamente idílica. Sin embargo, hay una pequeña baja dentro de este viaje por Miami y las islas Bahamas. Se trata de Anabel Pantoja, íntima amiga de Susana. Esta ha querido dedicarle unas palabras a su amiga por no haber podido embarcarse en tan increíble e importante viaje.

Unos meses duros para Anabel

Hace tan solo cinco meses que nació la hija de Anabel Pantoja, Alma. Dos meses desde su nacimiento, la menor era hospitalizada debido a su estado de salud. Han sido unos meses muy duros para la sobrina de Isabel Pantoja, quien ha sido acusada de presuntos malos tratos hacia su hija menor.

Anabel Pantoja y David Rodríguez llegan a Sevilla para pasar la Semana Santa (EuropaPress)

Durante la Semana Santa, podíamos ver a la “sobrinísima” pasándolo en grande y rodeándose de los suyos por diferentes zonas de Andalucía, sobre todo por Sevilla. Tal y como compartió en un reciente post de Instagram, daba las gracias a todas las personas que la apoyan y arropan, sobre todo en estos momentos tan duros para ella. “Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo”, compartía Anabel en sus redes.

David Rodríguez y su hija (Instagram(anabelpantoja00)

Es precisamente por esto por lo que Anabel Pantoja no ha podido formar parte de la despedida de soltera de su querida amiga Susana Molina. O al menos, esa es la conclusión a la que todos hemos llegado, pues ella realmente no ha desmentido en ningún momento tal información.

“Mi corazón está allí”

Debido a los esfuerzos depositados tanto personales como económicos que han tenido que hacer las amigas de Susana, esta quiso compartir un vídeo con sus seguidores en el que les daba las gracias. “Yo sabía que mis amigas me iban a organizar una despedida de soltera pero no me esperaba este nivel”, confesaba la influencer.

Susana Molina en su despedida de soltera en Miami (Instagram/susana_bicho)

Justo antes de llegar a Miami y conocer su destino, aseguraba estar muy contenta por todo lo que estaba pasando. Además, la influencer reconocía incluso sentirse mal por el destino escogido por sus amigas, pues sabe de sobra que no todo el mundo puede permitirse un lujo así. “Al ver el esfuerzo económico de mis amigos, sobre todo los que no se dedican a redes...”, continuaba. Y es que, Susana se sentía algo culpable por ello. También quiso hacer hincapié en que todos tuvieron que estar organizando tal viaje durante meses. “Tengo unas amigas y unos amigos que no me los merezco”, decía la murciana. Tal y como cuenta en el vídeo ir a Miami era uno de sus sueños y ahora lo ha podido cumplir.

Susana Molina vía Instagram

En este mismo vídeo, Anabel Pantoja hizo una aparición a modo de comentario. “Me hubiera encantado estar ahí! Mi corazón está allí te quiero”, escribía. La sevillana siente un gran pésame por no poder acompañar a su amiga en un momento tan importante de su vida. Esperamos que por lo menos, haya podido disfrutar de una increíble Semana Santa.