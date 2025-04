Qué supermercados están abiertos el 21 de abril, Lunes de Pascua en Cataluña: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl o Carrefour

Qué supermercados están abiertos el 21 de abril, Lunes de Pascua en la Comunidad Valenciana: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl o Carrefour Este día, al ser festivo, implica que muchas tiendas pequeñas o grandes superficies no abran las puertas de sus locales

Tres prácticas comunes en las empresas que son ilegales y seguro que las has vivido, según un abogado: “Que no te engañen” La legislación laboral en España contempla protecciones específicas frente a estos abusos, aunque no siempre se aplican o se comunican adecuadamente