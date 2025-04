Cris Regatero presenta ‘Cara C’: el nuevo video-podcast de LOS40 que descubre la faceta desconocida de los grandes artistas

La periodista musical Cris Regatero en el festival 'LOS40 Primavera Pop', el pasado 11 de abril de 2025 en el Movistar Arena, Madrid (España). (Fotografía cedida)

La emisora y plataforma de radio musical Los40 estrenó el pasado 7 de abril el primer episodio del nuevo video-podcast presentado por la periodista y locutora Cris Regatero, Cara C. En este nuevo formato audiovisual, que promete ser uno de los más especiales del catálogo de Los40, la periodista logra, con sus entrevistas, ahondar en los asuntos más profundos de la vida y la carrera de algunos de los más grandes artistas. Cris Regatero ha contado a Infobae España que presentar este formato es muy especial para ella, ya que es una idea que rondaba su cabeza desde hace mucho tiempo: “Los video-podcasts también se han popularizado recientemente, pero sí que era una cosa que tenía ya pensada desde hace muchos años, como una necesidad que sentía que tenía la radio en nuestro país, de crear contenido de calidad, un poquito más reposado”.

Conocer a los artistas y profundizar en la industria musical

En el primer episodio, que ya está disponible en la web y la aplicación de LOS40, además de en el resto de plataformas de audio, Regatero tuvo la oportunidad de charlar con Natti Natasha y, en próximas entregas, acudirán a Cara C otros artistas como Young Miko o Fito Páez. En el caso del músico argentino, Cris Regatero explica que le hizo “mucha ilusión”, ya que a ella le encantan sus canciones y, además, cree que aceptar este tipo de formatos es “algo muy generoso por parte de los artistas con grandes trayectorias”.

La cantante dominicana Natti Natasha junto a Cris Regatero, durante el primer episodio del video-podcast 'Cara C'. (Youtube / LOS40)

Para Cris Regatero, la entrevista es el género “más bonito” que existe en el periodismo, por su gran poder de humanización: “En este formato, el tiempo también te da lugar a poder conocerlos más y a salirte un poco de las cuatro cosas promocionales que se llevan aprendidas. Además, se relajan un poco. Es al final una conversación”, detalla la periodista, quien profundiza en Cara C sobre aspectos como la industria musical para los artistas emergentes y la cultura de la colaboración. Regatero piensa que, en este caso, las radios intentan darle “una historia y una narrativa” a los artistas para ayudarles a mantenerse, que es lo “realmente complicado”: “La cultura de la colaboración también les ha dado mucho chance a los artistas nuevos. Los artistas tienen una plataforma maravillosa en las que se pueden autopromocionar y, al final, si es un éxito es un éxito y va a ocurrir”.

Cris Regatero: periodista musical sin referentes en España

Presentar este nuevo video-podcast supone otro paso adelante para la exitosa trayectoria de Cris Regatero en el mundo de la comunicación. La periodista musical es una de las voces referentes de Los40, y no es para menos. Su pasión por la música y la información le han hecho ganarse el cariño del público y, además, su incansable trabajo le ha llevado a entrevistar a los mayores artistas internacionales del panorama musical. Aun así, la periodista ha revelado a Infobae España su entrevista soñada: “La gran ilusión de mi vida, sin lugar a dudas, es entrevistar a Rihanna. Para mí es como la gran diva, y ha aportado mucho a la mujer en la industria. Me parece una genia máxima”.

La periodista musical y locutora de LOS40, Cris Regatero. (Fotografía cedida)

Cris Regatero comenzó a escuchar desde bien pequeña la BBC Radio 1 donde, dice, “hay muchísimas mujeres locutoras” que han supuesto un referente para ella: “Me faltaban referentes femeninos en la radio musical en España. Y siguen faltando. Pero yo he tenido un poco de fijación con lo que ocurría fuera”. Fue así, nutriéndose de sus ejemplos a seguir y trabajando duro para especializarse en el periodismo musical, como Cris Regatero se ha convertido en una de las profesionales del mundo de la música y la radio más reconocidas.

Su experiencia en OT: ¿repetirá en la próxima edición?

La periodista formó parte del jurado de la pasada edición de Operación Triunfo y, en el contexto del estreno del nuevo OT 2025, Regatero ha declarado a Infobae España que el formato, “por nostalgia y por lo consolidada que está la marca”, funciona. Además, la periodista que es bueno que existan este tipo de programas, aunque sea complicado combinarlos con el formato reality: “Parece que lo artístico queda un poco a un lado, pero para nada. Me parece un formato muy chulo, y a mí me gustó mucho formar parte de él. Creo que sí se descubre talento”, explica tajante Cris Regatero, que piensa que Operación Triunfo es una plataforma fantástica para nuevos artistas y que “si se repiten los formatos en el tiempo será porque funcionan”.

Cris Regatero, junto a Pablo Rouss y Concha Buika, que conformaron el jurado de 'OT 2023'. (Alberto Espada / Prime Video)

Regatero ha valorado la que, para ella, fue su primera experiencia de este tipo y, haciendo balance, la periodista cree que ha ganado mucho en OT, aunque fue duro: “Nunca había sido jurado en un programa de televisión. En esa posición, tú tienes que expresar tu opinión y, al final, cuando expresas tu opinión, levantas muchas ampollas”. Cris Regatero considera que la experiencia le ha aportado muchísimo, ya que, durante su trayectoria, “nunca había tenido un mal comentario”: “Está bien también tenerlo. He aprendido a entender que a la gente le puede no gustar quién eres o lo que tú dices”.

Además, sobre la nueva temporada de Operación Triunfo, Cris Regatero ha expresado a Infobae España su deseo de estar en la próxima edición: “Creo que se puede aportar mucho. Y a mí hay algo que me encanta, y es conocer nuevo talento. Es una de las cosas que más me pueden llenar y me pueden realizar. Así que veremos qué ocurre, pero me encantaría estar, desde luego”.