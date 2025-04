Cómo se hace la declaración de la Renta con dos o más pagadores

La declaración de la Renta puede presentarse de forma online desde el pasado 2 de abril. (Carlos Luján/Europa Press)

La declaración de la Renta es un trámite obligatorio para todos los contribuyentes, quienes deben informar a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos del año anterior. La campaña de este año comenzó el 2 de abril y finalizará el próximo 30 de junio, brindando a los contribuyentes casi tres meses para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Aunque muchos contribuyentes ya han formalizado su declaración, otros aún deben enfrentarse a este proceso, y lo hacen con muchas dudas. Una de las situaciones más comunes es la de aquellos que han tenido dos o más pagadores a lo largo del año. Para estos contribuyentes, la declaración puede resultar más compleja. Sin embargo, a continuación se ofrecerá una guía para este tipo de casos.

La Campaña de la Renta comenzará el 2 de abril y la fecha límite será el próximo 30 de junio. (Impulso 06)

Qué pasa si tienes más de un pagador y tienes que hacer la declaración de la Renta

Contar con varios pagadores implica haber recibido ingresos de diferentes fuentes a lo largo del año fiscal. Esta situación es común entre quienes han trabajado para distintas empresas, combinan salario y pensión, han percibido prestaciones por desempleo o han compatibilizado su empleo con actividades como autónomos.

Cada pagador aplica retenciones de IRPF por separado, sin conocer el total de ingresos anuales del contribuyente. Esto puede provocar que, al realizar la declaración de la renta, no se hayan retenido los impuestos suficientes, derivando en la obligación de regularizar con Hacienda.

Por tanto, quienes hayan tenido múltiples fuentes de ingresos deben prestar especial atención a su declaración. En muchos casos, estarán obligados a presentarla, aunque no alcancen el umbral habitual de rendimientos, que actualmente se establece en los 22.000 euros anuales.

Cómo hacer la declaración de la Renta si tienes dos o más pagadores

Si has recibido ingresos de más de un pagador a lo largo del año fiscal, es importante que tengas en cuenta ciertos límites para saber si estás obligado a presentar la declaración de la Renta. En el caso de tener más de un pagador, las cuantías del segundo y los siguientes no deben superar los 1.500 euros anuales, de lo contrario, tendrás que hacer la declaración. Con dos pagadores, no será necesario presentarla si los ingresos no superan los 15.876 euros al año. Sin embargo, si tienes tres o más pagadores, independientemente de los ingresos, estarás obligado a presentar la declaración.

El primer paso para realizar la declaración es reunir toda la documentación necesaria, como los certificados de retenciones de cada empresa o entidad, así como el modelo 190, que es el resumen anual de las retenciones. Si además percibes pensiones o prestaciones por desempleo, también deberás contar con los documentos que acrediten esos pagos. Con la documentación lista, accede al programa Renta Web a través de la página de la Agencia Tributaria. Una vez dentro, introduce tus datos personales y selecciona la opción “Renta 2024 – Iniciar declaración” para comenzar el proceso.

El primer apartado a rellenar será el de “Datos personales y familiares”. Si has tenido más de un pagador, asegúrate de seleccionar la opción correspondiente. Después, introduce los detalles de cada pagador, incluyendo los ingresos y las retenciones aplicadas. Es fundamental que revises con detenimiento esta información para evitar errores. Una vez completados todos los campos, el programa generará un borrador de tu declaración. Es crucial revisar todos los datos reflejados para verificar que sean correctos. Si encuentras algún error, podrás corregirlo antes de continuar.

Cuando la información esté verificada, podrás presentar la declaración de forma electrónica. Si debes realizar algún pago adicional, se te ofrecerán varias alternativas de pago. Al finalizar, recibirás un justificante de presentación. Es esencial guardar este documento, ya que te servirá como prueba en caso de futuras consultas o inspecciones fiscales.