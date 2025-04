Cómo puedes recibir una herencia “sin pagar un euro de tu bolsillo”, según un abogado: “Sin comisiones ni mierdas”

Captura de pantalla de la publicación de @lawtips. (TikTok)

El impuesto de sucesiones es la cuantía de dinero que ha de pagar una persona cuando hay una transmisión de bienes y/o derechos por causa de muerte, es decir, lo que viene siendo una herencia, tal y como se detalla en la web de BBVA. Este gravamen también se paga en caso de donaciones hechas entre personas vivas, conocidas como donaciones ‘inter vivos’.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal como lo regula la ley, tiene tres características principales:

Progresivo: cuanto más se hereda, mayor es el porcentaje que se paga.

Personal: lo paga la persona que recibe la herencia.

Directo: el impuesto se aplica sobre el patrimonio de quien recibe la herencia, no sobre el consumo.

Según el Consejo General del Notariado, en España el número de herencias y donaciones se duplicó en 2021 debido a la pandemia. En 2020, más de 44.000 personas renunciaron a herencias, principalmente porque no podían asumir las deudas del fallecido o pagar el impuesto de sucesiones.

Sin embargo, acorde al abogado Andrés Millán, más conocido en redes como @lawtips, “existe una forma de recibir una herencia sin pagar nada de tu bolsillo”.

Cómo puedes recibir una herencia “sin pagar un euro”

Según detalla el letrado, lo primero que hay que hacer cuando se hereda es “pagar el impuesto de sucesiones”. “Imagina que no tienes dinero o que no quieres hacerlo de tu bolsillo, por lo que sea”, continua. Asegura que hay una manera de evitar pagar y es mediante la Ley de Sucesiones y Donaciones. Para ello, según explica, hay que acudir “al banco del difunto” con la siguiente documentación: el certificado de defunción de su cliente, el certificado del Registro de Actos de Última Voluntad y una copia autorizada del último testamento o de la declaración de herederos abintestato cuando no existen últimas voluntades.

El siguiente paso será solicitarle al banco que “use el dinero del propio fallecido para pagar el impuesto y así lo hará el banco obligatoriamente. ¿Cómo? Emitiendo un cheque a Hacienda, sin comisiones ni mierdas", apunta. “Tú te olvidas y cobras. Además, un consejo extra, acepta siempre la herencia a beneficio para no pagar con tus bienes las deudas del causante", añade.

Las herencias a los parientes "lejanos" pagan más impuesto de Sucesiones a Hacienda

Cómo se calcula el impuesto de sucesiones

El cálculo del impuesto de sucesiones es similar en todas las comunidades autónomas. Se calcula sobre los bienes adquiridos por cada heredero, tomando en cuenta el valor neto del patrimonio del fallecido, es decir, la diferencia entre sus activos y sus deudas, cargas y gastos pendientes. Al ser un impuesto progresivo, cuanto mayor sea el valor de la herencia, mayor será la cantidad que deberán pagar los herederos.

Según el asesor fiscal Fiscoo, para determinar lo que se debe abonar, el proceso es el siguiente:

Calcular la masa hereditaria: se suman los valores reales de los bienes heredados (según su valor al momento de adquisición) y se restan las deudas y cargas deducibles. El resultado de esta operación es la base imponible del impuesto. Aplicar las reducciones: estas dependen del grado de parentesco con el fallecido o del tipo de bienes heredados. Fijar la cuota tributaria: se calcula aplicando un porcentaje, que varía entre el 7,65% y el 34%, sobre el resultado obtenido después de aplicar las reducciones a la masa hereditaria. Este porcentaje depende de la cantidad heredada. Aplicar un coeficiente multiplicador: este coeficiente, que varía entre 1 y 2,4, se aplica según el patrimonio previo del heredero.