Qué son y por qué salen orzuelos en los ojos: infección bacteriana, estrés u obstrucción de las glándulas

Una persona con un orzuelo en el ojo. (Canva)

En ocasiones, aparece un bulto en doloroso en el párpado inferior o superior del ojo de manera interna o externa. Esta zona es especialmente sensible y cuando sale a la luz algún malestar de este tipo se hace complicado lidiar con él. Los orzuelos deciden manifestarse cuando menos lo esperabas y causa incomodidad de manera continuada, junto a hinchazón y rojez en un solo ojo, generalmente. Si bien esto es bastante común, muchas veces no se sabe muy bien por qué aparece ni qué es exactamente. Según el Instituto Catalán de Retina, estos se producen por una obstrucción de la glándula Meibomio, situada dentro del párpado, o también por la inflamación de las glándulas de Zeiss, que son sebáceas.

La mayoría de veces ocurre por una infección bacteriana y puede hacer que esta protuberancia albergue pus. Esta misma institución médica ha manifestado que el orzuelo no debe confundirse con chalación, que es un quiste en el párpado formado por el taponamiento de la glándula de Meibomio, pero que no duele. Cuando ocurre alguno de estos casos, se debe aplicar un tratamiento para que mejore y se elimine. No obstante, también es posible evitarlos si se siguen algunos consejos médicos.

Una mujer tiene un orzuelo en el párpado inferior del ojo. (Canva)

Causas y síntomas de los orzuelos

Existen dos tipos de orzuelos. La Academia Americana de Oftalmología ha señalado que el de carácter externo “comienza en la base de las pestañas”. Este está provocado por la infección del folículo piloso y puede parecer una espinilla. Por otro lado, los que son internos aparecen dentro del párpado, se deben a la obstrucción de las glándulas y no se parecen a un grano típico.

Las personas más propensas a experimentar esta afección son aquellas que padecen blefaritis, que es una inflamación en los párpados. También las que tienen diabetes, han sufrido un orzuelo o chalación antes y si se padece rosácea, dermatitis u otro tipo de condición en la piel. No obstante, cualquiera podría padecerlo como consecuencia de un estilo de vida estresante, que puede debilitar el sistema inmunológico, según el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología. Los principales síntomas, además del evidente bulto, es el lagrimeo y enrojecimiento de todo el ojo. También resulta común sentir sensibilidad a la luz y una molestia de un cuerpo extraño en esta parte de la cara.

Cómo tratar y prevenir esta afección

Desde varias entidades médicas destacan la higiene en las manos como uno de los principales motivos para prevenir los orzuelos. De esta manera, se eliminan bacterias que provocan la infección del folículo o las glándulas. También puede contribuir una escasa hidratación de la piel, problemas nutricionales debido a una dieta baja en nutrientes esenciales o la propia manipulación de los orzuelos, que causan que se propague la infección.

Para tratarlo, la Academia Americana de Oftalmología recomienda aplicar un paño limpio y húmedo caliente sobre el párpado cerca de 15 minutos. Este procedimiento debe realizarse de tres a cinco veces al día. En caso de que lo estipule el médico, también se puede tomar antibiótico. Y, en la situación de que no desaparezca o afecte a la visión, los expertos podrían optar por una pequeña cirugía para drenar la zona.