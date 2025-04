Un abogado asegura que puedes tener un letrado gratis si sufres un accidente de tráfico: “La aseguradora nunca luchará por tus intereses”

Cómo conseguir un letrado gratis si sufres un accidente de tráfico (Montaje Infobae, Pixabay, @abogadovictorarpa)

En España, los accidentes de tráfico continúan siendo una constante en las estadísticas de movilidad, reflejando los cambios en los hábitos de conducción, el volumen de desplazamientos y la eficacia de las medidas de seguridad vial. En 2023, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó un total de 101.306 accidentes con víctimas en las carreteras y calles del país. Esta cifra evidencia la persistencia de un fenómeno que, aunque ha disminuido respecto a décadas anteriores, sigue generando consecuencias personales, económicas y legales de gran alcance.

El año 2024 se caracterizó por un ligero descenso en el número de siniestros, aunque todavía se produjeron miles de incidentes viales en un contexto de movilidad récord, con cerca de 463 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3,15% más que en 2023. En este escenario, algunos expertos legales recuerdan que, tras un accidente, los afectados pueden tener derecho a asistencia jurídica gratuita. De esta manera, Víctor Arpa, un abogado laborista con más de 87,9 mil seguidores en TikTok, ha explicado en sus redes sociales que, aunque es una posibilidad poco conocida, es completamente posible.

“Podrás designar un abogado de libre elección”

El abogado laborista, Víctor Arpa, se encarga de publicar las ventajas que tienen aquellas personas que quieran reclamar una indemnización permanente, una incapacidad permanente o una despido, así como asesoramiento en extranjería o también, como es en este caso, en tráfico. Y es que, en uno de los últimos vídeos que ha subido a la plataforma China, el experto ha señalado una salida judicial “muy importante” para los conductores accidentados.

En la publicación ha explicado “qué es la cobertura de defensa jurídica” que tienen todos los conductores que han pasado por un accidente de tráfico. La postura judicial que ha detallado Arpa “es una protección que te ofrece tu aseguradora cuando necesitas reclamar daños personales derivados de un accidente”. De esta forma, “podrás designar un abogado de libre elección para que te represente en tu caso y que cuando finalice el proceso y hayas abonado la factura del abogado, tu aseguradora te tendrá que devolver el dinero que le has pagado”, ha aclarado el experto.

Al ser una condición que puede sorprender a muchos, Víctor ha hecho énfasis en sus palabras cuando ha reiterado que “el abogado te saldrá gratis”. Sin embargo, solo podrán acceder a este beneficio para los conductores que tengan esos “honorarios dentro de la cobertura jurídica, que habitualmente es entre 600 a 1500 €”. Aunque es un precio que no muchos quieren o pueden permitirse pagar, el abogado ha señalado que “muchas veces hay gente que dice: No, a mí me lo lleva el abogado de la aseguradora”.

No obstante, el Arpa ha declarado que esas personas están “perdiendo el tiempo”, pues “”el abogado de la aseguradora nunca luchará por tus intereses”. Por lo que en la mayoría de ocasiones, los propietarios de los vehículos accidentados acaban pagando a “un abogado de parte y a poder ser que vaya como nosotros a éxito con la reclamación”, ya que “peleará el caso como si fuera para él, porque al final cobrará de lo que te consiga”, ha explicado. Igualmente, ha afirmado que todos los clientes de estos letrados recuperan el dinero. Esto ocurre porque “la aseguradora te tendrá que devolver el gasto que tú hayas tenido por el accidente a consecuencia de contratar otro abogado”.