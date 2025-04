Un español viaja a Corea del Norte y va a una taberna cervecera occidental recién abierta: “Hay edificios que podrían estar en España”

Un español viaja a Corea del Norte y va a una taberna de cervecera occidental. (Imagen: X)

Viajar a Corea del Norte sigue siendo una de las tareas más complejas para los turistas, llena de restricciones a los que se les debe gestionar las visitas a través de una de las agencias autorizadas para cumplir con las normas.

De esta manera, todo movimiento dentro del país ocurre bajo un control constante de los guías oficiales, lo que crea una experiencia muy particular para los pocos extranjeros que pueden acceder a uno de los estados más herméticos del mundo.

Una experiencia de contrastes

No obstante, un grupo de turistas españoles han logrado recorrer parte del país y publicar algo de contenido a través de sus redes sociales. En su visita, consiguieron caminar por una de las áreas más modernas de Pyongyang (capital de Corea del Norte), quien para los turistas fue “la parte más lujosa con diferencia que hemos visto en todo el viaje”.

Uno de los momentos más llamativos de la experiencia en la capital fue la visita a un bar de cerveza que había abierto recientemente en la ciudad. No obstante, la bebida de importación presentaba precios prohibitivos, como la cerveza belga Delirium, con un coste de 79 dólares (73 euros) por botella.

“Qué locura”, comentó el turista, quien también enseño otra botella de seis litros que se vendía por 639 euros. “Los efectos de las sanciones y de ser un país bloqueado. Precios por las nubes de importación”, apuntó el turista que estaba filmando el viaje.

Sin embargo, a diferencia de otros lugares o restaurantes en los que habían estado, este establecimiento destacaba por no segregar a sus clientes. “Aquí hay más coreanos. Hay coreanos en el primer piso”, afirmó mientras grababa el local. “No nos han puesto separados como en otros sitios”, añadió.

“Habrá que pedir la cerveza local, que cuesta tres dólares (2,69 euros). Nos hemos pedido ocho tipos de cervezas que hay en la carta. Vamos a hacer una degustación. Y mientras nos han traído también un pescado seco salado, que es muy típico de aquí, con una salsa”, explicó.

La visita a Corea del Norte, a pesar de sus restricciones, no se limita únicamente a un interés turístico. Algunas agencias especializadas como Koryo Tours o Young Pioneer Tours insisten en que estas travesías requieren un estricto cumplimiento de las reglas de las autoridades norcoreanas.

Entre estas normativas, destacan algunas como: no fotografiar instalaciones militares, no hacer preguntas comprometedoras y no moverse sin permiso.

El retorno del turismo tras la pandemia

El país asiático cerró sus fronteras durante más de tres años debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, a finales de 2023 volvió a abrir sus fronteras con visitas restringidas, principalmente a través de agencias de China.

Los viajes no solo representan para el régimen una de las pocas fuentes legales de entrada de divisas extranjeras, sino también una herramienta propagandística. Los recorridos están diseñados para mostrar una imagen limitada, destacando desarrollos urbanos, monumentos y escenas aparentemente normales, mientras que ocultan la pobreza rural y la represión política.

A pesar de ello, el atractivo de explorar uno de los países más cerrados del mundo sigue seduciendo a muchos amantes del turismo.