La reacción del soldado que ingresó 10 euros en una cuenta de ahorro en 2005 y ha visto ahora el botín: “Estoy abrumado”

En 2005, un joven soldado francés decidió abrir una cuenta de ahorro tipo Livret A en su banco, un producto muy popular en Francia y que tiene su origen en las guerras napoleónicas. Con 10 euros, que era el depósito mínimo requerido para comenzar a ahorrar, el joven se desentendió de la cuenta y nunca volvió a agregar ni retirar dinero durante las dos siguientes décadas. Aunque no se le dio mayor importancia en ese momento, su cuenta acabó convirtiéndose en un curioso ejemplo de la rentabilidad de las cuentas de ahorro en Francia.

Hace unas semanas, este joven, ahora adulto, recordó que aún tenía activa esa cuenta y decidió verificar su saldo, según ha recogido el diario francés La Depeche. Lo que encontró le dejó perplejo. En lugar de encontrar los 10 euros iniciales que había depositado, el saldo era de 13,70 euros. Es decir, una ganancia de 3,70 euros en 20 años, lo que representa una rentabilidad anual promedio de tan solo un 1,586 %. Sorprendido y un tanto divertido por la pequeña cantidad acumulada, compartió su experiencia en la red social Reddit, comentando con humor: “Abrumado por la emoción, decidí reinvertir mi botín en un pastel con un 50% de descuento en la pastelería. ¡Un lujo!“.

Captura de pantalla del comentario del joven en las redes sociales.

Este caso, aunque anecdótico, pone en evidencia la baja rentabilidad que, históricamente, ha ofrecido el Livret A, una de las cuentas de ahorro más conocidas y utilizadas en Francia. En un contexto de inflación y bajos tipos de interés, los rendimientos de este tipo de productos financieros no se comparan con los beneficios que muchos esperan de una inversión a largo plazo.

El ‘Livret A’ y su bajo interés

El Livret A fue creado en 1818 bajo el reinado de Luis XVIII, con el propósito de financiar las deudas contraídas durante las guerras napoleónicas. Desde entonces, su objetivo ha sido promover el ahorro entre los ciudadanos franceses, ofreciendo una inversión segura y libre de impuestos. A lo largo de los años, los fondos recaudados mediante el Livret A han sido utilizados para financiar proyectos de viviendas sociales y, más recientemente, de renovación urbana.

Sin embargo, su rentabilidad ha sido objeto de discusión. Aunque los rendimientos de estas cuentas no están sujetos a impuestos, su bajo interés ha sido una constante. En el caso del joven soldado, el tipo de interés anual promedio de su cuenta durante los últimos 20 años fue de apenas el 1,586 %. Este rendimiento es aún más bajo si se tiene en cuenta la inflación durante este período, lo que significa que, en términos reales, su dinero ha perdido poder adquisitivo.

De hecho, la tasa de interés del Livret A se fijó en un 2,4 % desde el 1 de febrero de 2025, una cifra que, aunque más alta que la registrada en años anteriores, sigue siendo insuficiente para obtener grandes rendimientos. A pesar de ello, la cuenta sigue siendo una opción popular entre los ahorradores franceses, no tanto por su capacidad para generar grandes beneficios, sino por su seguridad y su exención de impuestos.

Un modelo de ahorro colectivo

El Livret A tiene una particularidad que lo distingue de otras cuentas de ahorro. Los fondos recaudados no permanecen en los bancos, sino que se transfieren a la Caisse des Dépôts et Consignations, una institución pública que los utiliza para financiar proyectos de interés social, como la construcción de viviendas asequibles y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Este modelo colectivo es uno de los pilares sobre los que se ha mantenido el Livret A a lo largo de los años, contribuyendo al bienestar social, aunque no necesariamente al enriquecimiento individual de sus titulares.

A pesar de la baja rentabilidad, el Livret A sigue siendo uno de los productos financieros más accesibles y seguros para los ciudadanos franceses. De acuerdo con datos recientes, más de 56 millones de personas poseen una cuenta de Livret A en Francia, lo que representa una cifra significativa dentro de la población del país.

Difícil hacerse rico

La experiencia del joven soldado puede parecer trivial, pero refleja una tendencia generalizada en muchos productos de ahorro tradicionales. En un mundo donde las alternativas de inversión más rentables, como la bolsa o los fondos de inversión, siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, el Livret A sigue siendo una opción atractiva por su seguridad y la tranquilidad que ofrece al ahorrador.

Aunque no será a través de este tipo de cuentas donde las personas hagan grandes fortunas, la historia de los 10 euros depositados en 2005 y los 13,70 euros acumulados 20 años después ofrece una lección: el ahorro, por pequeño que sea, sigue siendo una parte fundamental de la economía personal. Sin embargo, también destaca la importancia de buscar alternativas de inversión que permitan contrarrestar la inflación y generar rendimientos reales.