Evacuado en ambulancia un concursante de ‘MasterChef 13’ tras sufrir un fuerte dolor en mitad de una prueba

Flores, concursante de MasterChef, tuvo que abandonar el programa por motivos de salud. (RTVE)

La nueva edición de MasterChef comenzó la semana pasada, el 31 de marzo, y como es normal en este concurso, todavía no se conocía el nombre de los concursantes oficiales de la edición, pues antes de recibir el famoso delantal todos tienen que pasar por una prueba en la que los jueces del concurso tienen que escoger a sus favoritos. Ya con los nombres sobre la mesa, esta semana el formato de televisión española ha presentado a los aspirantes y, si bien todo apuntaba que sería un programa normal, uno de los concursantes ha sorprendido al jurado al lanzarles una petición nunca antes vista en MasterChef. Pepe, Jordi y Samantha han accedido.

No se trataba de una demanda superflua, sino de una necesidad real. Sucedió durante la primera prueba, en la que los concursantes tenían que elaborar un plato libre en 75 minutos con unos ingredientes de color amarillo que aparecían en una caja de color dorado. A cambio de perder tiempo, los participantes podrían comprar otros ingredientes como pescado o carne.

Antes de ponerse en manos a la obra, uno de los participantes de Masterchef 13 llamado Flores, interrumpía al jurado para hacer la petición. “Necesito una silla, por favor”, pronunció en voz alta.

Según contaban a continuación, tenía bastante dolor debido a una hernia que padece en la espalda. “La verdad es que estoy muy tranquilo, pero en la espalda me ha pegado un aviso y necesito estar tranquilo de más, un seguro de vida para mí ahora mismo sería lo mejor”, contaba ante las cámaras.

Y añadía: “Tengo la espalda hoy hecha un trapo. Tuve un accidente cuando era jovencito y hoy es uno de esos días que me está dando guerra la hernia y necesito descansar el culo con el permiso de todo el mundo para poder cumplir a tope”.

Por supuesto, desde el programa le facilitaban el asiento. “Te ponemos una sillita ahora mismo para que estés cómodo”, respondía Pepe Rodríguez tras conocer que era por un tema de salud.

Un poco más cómodo, Flores lo dio todo en los fogones, esforzándose al máximo para sacar el mejor plato. Sin embargo, casi al final de la prueba, cuando tocaba emplatar su espalda dijo ‘basta’. “Necesito que me pinchen. No puedo caminar. No puedo separar la espalda del suelo”, afirmó con gesto dolorido. En ese instante y al ver la magnitud de los problemas físicos, Pepe aseguró que era mejor “llamar a la ambulancia porque la salud es lo primero”.

Al final, Flores anunció su abandono de MasterChef tras no poder completar la primera fase y quedar fuera del reto por equipos. Antes de la prueba de eliminación, el concursante se despidió, agradeciendo el apoyo recibido por sus compañeros y el equipo del programa: “Muy a mi pesar, tengo que abandonar, pero quiero agradecer a todos mis compañeros por su ayuda y al equipo de MasterChef por el excelente trato que me han brindado. Ahora es momento de descansar y recuperarme para volver con más fuerza“. Ante este mensaje, Jordi Cruz respondió en nombre de todo el programa, enviando un cálido abrazo a Flores y deseándole una pronta recuperación, subrayando que “la salud es lo primero”.