El millonario José Elías se pronuncia contra los altos precios de la vivienda: “Lo siguiente es que los viejos compartan piso”

En los últimos años, los jóvenes han protestado por las condiciones deleznables para el acceso a una vivienda. En la mayoría de ocasiones, los inquilinos tienen que instalarse en unos pisos extremadamente pequeños, donde se hace un gasto exagerado por metro cuadrado. No obstante, dentro de este sector existen otras muchas preocupaciones, como las casas vacías, la especulación y, en general, un futuro incierto para los más mayores. Algo que ha comentado Francisco José Elías Navarro en el programa de Ricard Ustrell, Col·lapse.

El experto en vivienda y el emprendedor que aparece asiduamente en la lista Forbes, es un catalán de 48 años que, tras arruinarse en dos ocasiones, ha logrado edificar un imperio de 180 empresas y 45.000 trabajadores. Su historia, de cómo superó una de sus caídas económicas en 2009 en la que se encontró con tan solo 3.000 euros en el banco, es un ejemplo para muchos que deciden emprender en cualquier sector. Y es que, con ese dinero, logró fundar su empresa de energías renovables, Audax, con la que factura 2.800 millones de euros al año.

No obstante, durante su intervención en el programa de Ustrell le ha explicado que no se siente “representado por la palabra multimillonario”, pues al proceder de una familia catalana humilde no reconoce del todo ese aspecto. Sin embargo, como en cualquier programa o pódcast al que acude Elías, ha dejado algunos conocimientos preocupantes dentro del sector de la vivienda.

“Hay mucha gente que vive al día con alquileres que no pueden pagar”

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Al principio de su entrevista en Col·lapse, ha charlado un poco con el presentador a cerca de una de sus inversiones que llaman continuamente la atención de la gente. Concretamente, han hablado de la ayuda que le prestó a Eduard Romeu en marzo de 2021 al actual como aval del ahora exvicepresidente económico de FC Barcelona. Lo hizo con nada más y nada menos que con 35 millones que fueron a parar al club de fútbol, algo que le dio el impulso a Joan Laporta. “Yo no puse dinero en el Barça, yo avalé a un amigo que tenía en ese momento, que me pidió un favor y yo le hice el favor de reforzar la candidatura de Joan Laporta para que mi amigo entrase en la directiva”, ha explicado.

No obstante, el empresario ha hecho otras tantas inversiones desde el principio de su curso como emprendedor, pues nunca se ha achantado ante el hecho de provenir de los eslabones más bajos de la sociedad. Al comenzar desde abajo, Elías ha podido comprobar muchos problemas vigentes en la actualidad y las consecuencias que se podrán ver en el futuro: “Hay mucha gente que vive al día con alquileres que no puede pagar y cuando les baje el sueldo de la jubilación no podrán pagarlo“, ha relatado en el programa.

De este modo, José Elías ha puesto la mirada de nuevo en el problema de la vivienda en España, en la que se han registrado unos máximos preocupantes en la sociedad. Y es que, tan solo de un año a otro, se ha registrado el aumento de un 6,3% en el precio de la compra de inmuebles, alcanzando los 2.086 € por m².

Esta situación, que ahora es insostenible, será aún más preocupante en el futuro. Así lo ha confirmado el experto, cuando ha explicado que las segundas residencias ya son ciencia ficción, de hecho, ya ni tener un piso”. Seguidamente, José Elías ha añadido que en unos años se comenzará a hablar de “compartir habitación”. Por lo que, “lo siguiente es que los viejos tengan que compartir piso“, ha sentenciado. Profundamente en contra de esta evolución inmobiliaria, ha acusado que muchos romanticen esta situación, porque ”si vives con tu amigo, no estarás solo...” le cuenta al presentador, algo por lo que no está dispuesto a pasar.