La desesperación de los trabajadores del emblemático hotel Miguel Ángel en Madrid ante el ERE del nuevo dueño y cinco años de cierre: “Hay mala fe negociadora”

Fachada del Hotel Miguel Ángel en Madrid en plena pandemia, en 2020. (Jesús Hellín/Europa Press)

La situación de los trabajadores del emblemático hotel Miguel Ángel en Madrid, que el pasado noviembre fue adquirido por el grupo canario Lopesan después de que su anterior propietario, el británico-iraquí Nadhim Auchi, lo cerrara en 2020 por la pandemia, no deja de complicarse. El pasado 31 de marzo, la empresa anunció a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a los 100 empleados que conforman la plantilla, y desde CCOO denuncian la “escasa transparencia” del nuevo dueño, que “no ha tenido intención de negociar en ningún momento, sino más bien de disfrazar sus intenciones”, critica el sindicato.

“Estos trabajadores llevan cinco años en una situación de incertidumbre y, en muchos casos, se trata de personas que superan los 50 años de edad y llevan trabajando aquí toda la vida”, explica a Infobae España Sergio De Frutos, responsable de Hospedaje de la Federación de Servicios de CCOO en Madrid. “No entendemos por qué no han planteado un ERE desde un inicio si era la intención del grupo Lopesan. Hasta que no nos llamen para constituir el proceso, no sabemos a cuántos trabajadores va a afectar exactamente, pero tenemos claro que vamos a convocar concentraciones mientras dura este periodo de consultas, porque entendemos que el ERE no está justificado”, añade De Frutos.

Lo que sí tienen claro desde CCOO es que “ha habido una mala fe negociadora” porque incluso desde el punto de vista empresarial, “estratégicamente hablando, plantear un ERE cuando los trabajadores están dados de alta [en la Seguridad Social] desde el pasado 1 de abril, está mal hecho”. “No tiene sentido echar a la plantilla si vas a abrir como hotel, porque vas a necesitar a trabajadores que lo conozcan y hoy en día no es sencillo encontrar cocineros, camareros o recepcionistas”, insisten.

Cuando debido a la pandemia cerró en 2020 el establecimiento, ubicado en Paseo de la Castellana, el sindicato pensó que el anterior dueño aprovecharía, al igual que hicieron otros muchos alojamientos, para realizar reformas y abrir un hotel renovado, pero en estos años solo ha habido “constantes e injustificados retrasos”. No obstante, como el hotel ha continuado “cerrado por obras”, en este tiempo CCOO ha negociado hasta tres expedientes.

Imagen del Hotel Miguel Ángel en 2020. (Europa Press)

“Cuando la plantilla agotó su prestación por desempleo, apostamos por el mantenimiento de los puestos de trabajo negociando un complemento indemnizatorio vinculado a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional”, que alcanzaba los 1.100 euros mensuales, lo cual consiguió “paliar parcialmente la penosa situación de la plantilla”. Esos tres acuerdos permitían solicitar excedencias para trabajar en otras empresas, pero siempre con reserva del puesto de trabajo.

“Nunca hubo intención de negociar”

Una vez que el grupo Lopesan compró el hotel en noviembre, en todo momento a CCOO se le transmitió que querían negociar el cuarto expediente y “hubo conversaciones muy formales” al respecto, asegura el sindicato. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la empresa “presentó una oferta que empeoraba la que estaba en vigor”, ya que suponía reducir el complemento a 900 euros para los trabajadores que habían agotado las prestaciones y crear uno nuevo de 200 euros para los que aún las conservaban, por lo que la plantilla rechazó la propuesta.

Tras la negativa de los trabajadores, poco después la empresa realizó una nueva oferta en la que “empeoraba las condiciones” para la mayoría de la plantilla, asegura CCOO, y aunque el sindicato comunicó a Lopesan que trasladaría esa propuesta a los empleados, “en ese mismo momento la empresa les informó de que desistía del expediente”.

“Cuando se produjo la adquisición y subrogación de la plantilla del hotel por el grupo Lopesan, entendimos que la apertura del hotel estaba más cerca, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria de esta empresa, que alardea en los medios de comunicación de su experiencia en el sector de la hotelería, así como de su amplia liquidez y solvencia”, critica CCOO, que asegura que las propuestas de la compañía en este nuevo periodo de consultas “solo han pretendido dividir a la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT) y a la plantilla, ofreciendo complementos a personas que estaban trabajando en otras empresas y olvidándose de todos los que no pueden contar ni con empleo ni con prestaciones”.

Por el momento, CCOO ha requerido que se les informe de la situación en la que quedará la plantilla cuando finalice el actual expediente, pero no han obtenido respuesta por parte de la empresa hotelera canaria.