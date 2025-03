María León narra el pánico que sufrió al verse encerrada en el coche de policía: “A gritos les digo que no me dejen ahí”

María León en el programa 'Lo de Évole'. (La Sexta)

Tan solo unos días después de conocerse la sentencia tras haber sido detenida en octubre del 2022 acusada de agredir a una policía de Sevilla, María León ha protagonizado el último programa de Lo de Évole, en el que además de hablar de otros asuntos de su vida, también ha revivido este incidente.

Si bien sus palabras son muy diferentes a lo que declaró la policía, María León cuenta que si no ha hablado antes fue por “protegerme, sobre todo mi salud mental”. Especialmente porque el suceso tuvo lugar el mismo día en el que celebró “uno de los proyectos más importantes de mi carrera”.

La actriz ha explicado su versión de los hechos, explicando que esa noche “íbamos charlando y al último compañero iba con bicicleta y se salió con una copa en la mano. Lo vemos de lejos y encendemos que no va a pasar nada, pero vemos que viene otro coche de policía. Seguimos esperando y de repente apareció una lechera (un furgón policial). Cuando nos acercamos había mucha tensión en ese círculo”.

Fue entonces cuando decidió intervenir para conocer qué sucedía. “Preguntamos que qué pasaba y empezaron a empujarnos. Caía al suelo y me asusté, porque no entendí punto y al no entender, empecé a grabarlo. ‘¿Por qué nos estáis haciendo esto? Deberéis de protegernos, no violentarnos’, dije yo. Y me respondieron, ‘en la cultura nos vamos a gastar el dinero’”.

A continuación le pidieron que se identificara. “No tenía el DNI, así que al coche. Jamás he montado en un coche de policía. Yo tengo claustrofobia, y me siento ese plástico delante. A gritos le digo a la chica que por favor no me deje ahí. Me mira y me encierra. Empiezo a gritar en el coche”.

Poco después, según cuenta León, “se abre la puerta y me bajo con angustia para coger aire puro y se escucha, ‘¡huye, huye!’. No voy a oír, si no he hecho nada. Me fui para ellos como buscando ayuda. Tenía un ataque de ansiedad y no sé qué vieron, pero se tiraron tres personas encima mía”.

Cuando la llevaron la comisaría, María León recordó que “yo me agoté y me quedé pachucha. Aparece el señor de antes y me dice, ‘esto se puede quedar en nada y tú te puedes ir a tu casa, pero borra los vídeos’. Y yo le dije que no, que quiero mis derechos. Se calló y se fue. Me leyeron después los derechos y me dijeron que estaba allí por pegarle una patada y un puñetazo a esa misma chica. Me trasladan y coma cuando vi que me metían en una sala como me caigo suelo, me derrumbo. Entonces apareció un Policía Nacional y me llevó a un hospital”.

Tras su paso por el hospital, la hermana de Paco León contó que la trasladaron a una comisaría de la Policía Nacional. Acabó en una “celda con rejas” en la que se quedó dormida. Cuando se despertó “noté que me había bajado la regla del sofocón, así que pedí que me dejaran asearme y no me dejaron punto era muy denigrante”.

Cuando pudo reunirse con su abogado, contratado por su hermano Alejandro, logró salir de la comisaría. De ese momento, María crítico que “la prensa ya estaba en la puerta, algo hizo que me encerrara y me obligó a buscarme un psicólogo”.

El final de la entrevista se grabó antes de conocer la sentencia que se hizo pública, en la que fue condenada a pagar una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otros 900 euros por un delito leve de lesiones. Pese a ello, la intérprete le reconocía a Jordi évole que sabía que no iba a ganar “pero me siento en la necesidad de resistir punto sé que no voy a ganar, pero un poquito de resistencia... Que diga lo que quieran, que yo aquí estoy yo, yo estoy bien”.