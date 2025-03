La tenista rusa que criticó la guerra con Ucrania y ahora ha cambiado de nacionalidad: jugará con el país donde reside

Daria Kasatkina. (Geoff Burke/Imagn Images)

Los deportistas suelen dudar si pronunciarse sobre temas políticos. Cuando se trata de conflictos violentos y guerras, muchos deciden aprovechar su altavoz para transmitir sus ideas y opiniones, generalmente con una visión pacifista. No obstante, muchos otros optan por guardar silencio para evitar polémicas o posibles represalias.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha evidenciado este dilema. Muchas federaciones han prohibido la participación bajo los colores rusos, de manera que hay deportistas que se han visto prácticamente obligados a pronunciarse. El caso de los rusos es complejo, pues una crítica no sería bien recibida en su país, mientras que una muestra de apoyo podría poner en riesgo su carrera.

Una de las deportistas rusas que ha tenido que pagar las consecuencias de criticar la invasión es Daria Kasatkina. Esta tenista nunca ha ocultado su opinión contraria a la guerra. Esto ha terminado cambiando su carrera por completo, posicionándola en el centro de las críticas de algunos compatriotas.

Representará a otro país

Desde que comenzó el conflicto, Kasatkina ha sido muy directa en sus declaraciones. “Quiero que termine la guerra. No ha pasado un solo día desde el 24 de febrero sin que piense en ello. No me imagino lo que están pasando en Ucrania; es una auténtica pesadilla. Incluso si hubiera solo un pequeño porcentaje de posibilidades de detener todo esto, haría todo lo posible sin pensarlo dos veces”, explicó en una entrevista en 2022.

En estos momentos, ocupa el puesto número 12 del ranking de la WTA, siendo la segunda jugadora rusa mejor clasificada. A sus 27 años, se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos. Nació en la ciudad rusa de Togliatti y representó a su país en la victoria en 2021 en la Copa Billie Jean King.

Sin embargo, ha decidido cambiar de rumbo y dar un giro importante en su carrera. Desde estos momentos va a defender la bandera de Australia. Desde hace años residía en Barcelona, pero ahora se ha mudado a Melbourne, una de las capitales mundiales del tenis. Por ello, ha optado por vestir la camiseta australiana.

¿Por qué cambia de país?

Sus críticas contra la actuación de Rusia en el conflicto armado le han acabado separando de su país. Además de mostrar su desapego por la guerra iniciada por Putin, defendió a sus compañeras ucranianas en varias ocasiones. Esta sinceridad le acabó acarreando el odio en redes sociales y las menciones negativas en medios de comunicación rusos.

Por otro lado, en 2022 declaró abiertamente su homosexualidad, y anunció que su pareja era la patinadora Natalia Zabiiako. En Rusia, las parejas gays siguen siendo un enorme tabú. Parte de la sociedad rechaza a estas personas y la Duma prohibió hace dos años el movimiento LGTBI+.

El Kremlin llegó a plantearse la catalogación de ‘agente extranjera’ para Kasatkina. La tenista ha visto como su país le ha mostrado un enorme rechazo, y ha acabado eligiendo otra bandera que representar. Veremos si es de forma definitiva o hasta que se produzcan una serie de cambios en Rusia.