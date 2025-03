Cómo funciona Nomenclátor, el portal web de la Seguridad Social que te dice si tu medicamento está subvencionado

Imagen de recurso. (Europa Press)

A la hora de tomar medicamentos, es muy importante conocer los que están subvencionados y los que no. España, como mucha gente sabe, es uno de los países que cuenta con una mejor sanidad pública.

En muchas ocasiones, esto puede parecer un cliché o un mito que se ha popularizado. Sin embargo, hay varios estudios que lo demuestran. Además, es uno de los motivos que más enorgullecen a los propios ciudadanos.

Gracias a la sanidad pública, millones de personas pueden sobrepasar situaciones realmente difíciles. Un ejemplo es el tratamiento de enfermedades complicadas, como puede ser el cáncer. En el caso de afrontar solamente la cirugía de un cáncer de mama, el precio podría rondar los 20.000 euros, llegando incluso a los 30.000 euros.

Cada día de hospitalización, ronda entre los 500 y los 1.000 euros al día, las sesiones de quimioterapia pueden llegar hasta los 5.000 euros. Y, si sumas todos los costes, puede pasar de los cinco ceros. Por esta razón, la sanidad pública es uno de los estandartes del país.

¿Qué es Nomenclátor?

Otro de los puntos fundamentales del sistema público es que cubre el coste de varios medicamentos. Esto es esencial, sobre todo en los casos en los que debe de tomarse de manera crónica. Sin embargo, en muchas ocasiones no se es consciente de qué fármacos que cubre el ente público.

Bajo esta premisa nace Nomenclátor, una herramienta del Ministerio de Sanidad de España que te permite saber si un medicamento está financiado por la Seguridad Social. Es una base de datos oficial que contiene información sobre todos los medicamentos que cubre el Estado.

¿Cómo se usa?

En primer lugar, debes acceder a ella desde la web del Ministerio de Sanidad. Allí podrás encontrar el enlace que te lleve directamente a Nomenclátor. Una vez dentro, hay varias opciones para buscar tu medicamento. Puedes poner el nombre comercial del medicamento, que suele ser la opción más común y viable.

Sin embargo, si se conoce el activo principal del medicamento, se puede encontrar. Además, si quieres hacer una búsqueda más precisa para asegurarte de que el resultado va a ser fiable, está la opción de introducir el código identificativo.

Factores a tener en cuenta

Es muy importante tener claro que, a la hora de usar esta web, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. La primera de ellas es que el sistema público no financia todos los medicamentos, por lo que, en caso de no ver tu fármaco en la lista, no debes alarmarte.

Por otra parte, el porcentaje de financiación que te indique, no siempre es exacto. Este puede variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas.

Es una herramienta especialmente útil para los pacientes que necesiten conocer el precio, pero también para los propios profesionales sanitarios que necesitan información sobre la financiación de los tratamientos.

Esta web representa un paso hacia la autonomía en la gestión de la información sanitaria. En un contexto donde la transparencia se valora más, el Nomenclátor se posiciona como un aliado indispensable.