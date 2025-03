Estas son las tareas de limpieza que podrían prevenir un incendio, según un experto: “Parece inofensivo, pero puede plantear un grave riesgo”

(Freepik)

En nuestras casas, a menudo pasamos por alto ciertos riesgos que pueden poner en peligro nuestra seguridad. Los expertos contra incendios muestran que hay factores que hacen que aumenten las posibilidades que se inicie un fuego completamente evitable en el interior de una vivienda. Para estos expertos, un método preventivo muy eficaz es la limpieza.

Carlos Duhney, especialista en seguridad contra incendios y propietario de Telcam, una empresa de instalación de alarmas contra incendios en Londres, asegura el 54% de los incendios domésticos son causados por electrodomésticos. Muchos de estos percances podrían evitarse con un mantenimiento adecuado de estos artefactos. Por ello, en una entrevista con al diario británico Express, Duhney muestra qué factores que contribuyen a estos riesgos.

Acumulación de polvo en aparatos eléctricos

Duhney explica que la acumulación de polvo en lugares específicos dentro de los electrodomésticos puede convertirse en un factor desencadenante de incendios. “El polvo puede parecer inofensivo, pero puede plantear un grave riesgo de incendio cuando se deposita dentro de electrodomésticos como enchufes, calentadores o detrás de televisores”, advierte el experto. Además, comenta que este material puede encenderse fácilmente si no se elimina a tiempo. Por eso, recomienda tomar medidas preventivas: “Asegúrese de entrar en todos los espacios y lugares ocultos cuando quite el polvo esta primavera para asegurarse de que no se acumule polvo, aún mejor si puedes convertir esto en una rutina regular”.

Sobrecarga de enchufes y cables de extensión

Otro problema común para el experto es la sobrecarga de tomas de corriente. En muchos hogares, se conectan múltiples dispositivos a un solo enchufe, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y, en última instancia, un incendio. “Distribuya los electrodomésticos en varios enchufes en lugar de sobrecargar uno”, aconseja, al tiempo que recuerda la importancia de utilizar cables de extensión equipados con protección contra sobretensiones para reducir el riesgo de incidentes eléctricos, incluidos posibles cortocircuitos y chispas.

Acumulación de grasa y mugre en la cocina

Los electrodomésticos de cocina presentan uno de los riesgos más significativos en materia de incendios domésticos. Conforme señala Duhney, “el 44% de los incendios domésticos en el Reino Unido están relacionados con electrodomésticos de cocina”. La acumulación de grasa y mugre en aparatos como hornos y estufas puede inflamarse al alcanzar altas temperaturas durante su uso.

Limpiar el horno o las estufas es una tarea tediosa, pero necesaria para disminuir el riesgo. En este sentido, Duhney indica que “un olor a quemado o humo inexplicable proveniente de un electrodoméstico es una señal de alerta inmediata y debe abordarse apagando el dispositivo y verificando si hay algún problema”.

El especialista también aconseja prestar atención a enchufes, cables o electrodomésticos que estén inusualmente calientes al tacto o que presenten marcas de quemaduras, ya que estos indicios podrían apuntar a un sobrecalentamiento que requiere revisión. Además, los disparos frecuentes de los interruptores automáticos pueden ser señal de una sobrecarga eléctrica o un cableado defectuoso, que constituyen peligros graves de incendio.

Señales de advertencia y prevención

Duhney señala la importancia de identificar señales acústicas relacionadas con posibles problemas eléctricos. “Los zumbidos o crepitaciones de los enchufes o electrodomésticos pueden indicar un problema eléctrico subyacente que necesita atención inmediata”, dice. Abordar estos riesgos a tiempo ayuda a reducir significativamente las probabilidades de incidentes relacionados con incendios, especialmente durante la temporada de limpieza anual.