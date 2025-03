Dos empleados de un desguace analizan “el Jeep que no tienes que comprar si quieres un Jeep”: “Un Peugeot 2008 con la caja de cambios de un Corsa”

Cristina y Johnny (@desguacemotocoche) analizan en TikTok un Jeep Avenger.

Hay quien conoce mejor los coches que el propio usuario, por ejemplo los mecánicos, receptores de vehículos cuando ha habido algún problema. Cada uno de ellos puede enumerar a sus pacientes habituales o los puntos débiles de cada modelo. En este sentido, no son malos consejeros a la hora de afrontar una compra tanto de primera como de segunda mano: saben los que más se rompen y también saben los que más duran.

No se quedan atrás profesionales de una ITV o de un desguace, caso este último el que nos ocupa. Lo conocemos por un vídeo del desguace Motocoche en su canal en TikTok (@desguacemotocoche), el mismo en el que de una forma didáctica y divertida analizaron un Dacia Duster que les llegó, y que no quedó bien parado, como tampoco lo quedó el Renault 5 a ojos del mediático Ángel Gaitán, que solo salvó el diseño: “Frena fatal, superbrusco”.

Pero hablábamos del vídeo de Motocoche, de los dos trabajadores, Cristina y Johnny, que habitualmente los protagonizan, y que muestran un Jeep Avenger de 2023 color rojo. Este SUV se lanzó en España a finales de 2022, promocionado como el primer modelo completamente eléctrico de la marca. Se trata de un coche de cuatro metros y dirigido a un mayor número de conductores que el resto de apuestas de la firma de Estados Unidos: su precio parte de los 30.000 euros.

Seat empieza a producir las primeras baterías para preparar la fabricación del Cupra Raval. (EFE)

“Este Jeep no es un Jeep”

Es el mismo precio de salida del mencionado Renault 5. Cosa seria la compra de un coche. Siempre lo ha sido, pero más si cabe ahora: en los últimos años, el coste medio de los nuevos en nuestro país ha subido un 38,7%, pasando de 38.385 euros en 2019 a 53.237 euros en 2024, principalmente por el debido al encarecimiento de materias primas, la escasez de semiconductores o normativas más estrictas en cuanto a seguridad y emisiones.

El Avenger del que hablan estos empleados es económico, de hecho ese caso particular ni es eléctrico, sino gasolina. A juicio de lo que cuentan, no es lo único que debiera abaratar el coche, que terminan llamando “Frankenstein” por la cantidad de elementos que tiene de otros modelos de otras marcas y se supone de una gama más baja. “Este Jeep no es un Jeep”, comienzan diciendo, y lo repasan parte por parte para justificarlo.

Cristina y Johnny (@desguacemotocoche) analizan en TikTok un Jeep Avenger.

“Se han ahorrado todo el I+D″

“¿Es Jeep fiel a sus clientes? No -comienzan Cristina y Johnny-. ¿Hace Jeep coches de calidad? Este no. Es un Jeep Avenger del año 2023 motor 1.200 gasolina. El típico Jeep que no te tienes que comprar si tú quieres tener un Jeep. Y es que lo han montado sobre la plataforma de un Peugeot 2008. Y para rematar, no se les ocurre otra cosa que meterle un motor 1.200 PureTech con tracción delantera y caja de cambios de un Opel Corsa. Vamos, se han lucido“.

Y siguen con el repaso: “El mando elevalunas es de un Citroën C4, las palancas de un Peugeot 208, parasoles del Citroën C3 y el plafón de un Peugeot 2008. Vamos, lo que han hecho con este Frankenstein es meterle piezas de todos los modelos. Y os digo una cosa: son 30.000 euros para este batiburrillo. Se han ahorrado todo el I+D del modelo”.

Terminan Cristina y Johnny el vídeo debatiendo sobre si al menos es bonito o no, que parecen concluir que sí, y preguntando a sus seguidores si ellos se lo comprarían.