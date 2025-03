Ángel Gaitán analiza el nuevo Renault 5: “Te das cuenta de que es muy chinorri. Por cierto, frena fatal”

Ángel Gaitán subido a un Renault 5. (TikTok)

El Renault 5 vuelve a las calles para sorpresa de los nostálgicos, pero ya no es el coche que la marca lanzó al mercado en 1972 ni el que dejó de producirse en 1985. El Clio ocupó su lugar. Ahora es eléctrico (en dos versiones: con batería de 40kWh, autonomía de hasta 321 kilómetros y 120 CV y con batería de 52 kWh, autonomía de hasta 410 km y potencia de 150 CV) y su diseño tiene un pie en aquel tiempo, pero en lo demás es de este, empezando por el precio, a partir de 30.624 euros.

Algo también muy de este tiempo es dar a conocer un producto de la mano de rostros conocidos o influencers. Las redes sociales son el campo de batalla por la atención y la sugestión y hay Renault 5 hasta en la sopa. Como tantas otras cosas. Y debe ser que Ángel Gaitán quería probarlo. Y Gaitán, que empezó a popularizarse como mecánico y perito judicial, hoy con otra dimensión, arrastra solo en TikTok a cerca de cuatro millones de personas. Y debe ser que Renault no le prestó uno.

Quien siga con frecuencia a este personaje sabe que es muy agradecido con quien colabora con él, pero implacable contra quien no lo hace. Y en su último vídeo, se despacha contra la gran apuesta de Renault, que buena cantidad de perfiles públicos promocionan. Peor que el traje que le hacen dos empleados de un desguace al Dacia Duster del que ya dimos cuenta. Se ve a Gaitán subido a uno, al volante, mostrando sus detalles interiores y exteriores, y valorando sin piedad.

Nuevo Renault 5.

“El móvil está abrasando”

“Este es -comienza- el Renault 5 eléctrico que Renault no me quiso dejar nunca”. Y tras decir que “están bastante bien” el techo o la tapicería, inicia la crítica dura, partiendo de que no se aclara con la palanca de cambios o con un “por cierto, frena fatal, horrible, superbrusco”.

Y sigue: “¿Por qué no me lo quisieron dejar? Porque cuando llueve, como hoy, notas en el techo que parece que se te están clavando agujas. La chapa debe ser superfina. Porque después de ver su interface, te das cuenta que es muy chinorri. (...) Porque podría decir que todo esto es calidad plasticazo. Porque el móvil lo pones aquí y está abrasando, porque el cargador no carga".

Asegura Gaitán que es objetivo, que “pague o no pague el fabricante” se basa en su experiencia. Y no deja de preguntarse por qué no le dejaron probarlo cuando se considera “probablemente la persona en España que más repercusión tiene en el mundo del motor, probablemente la que más, con diferencia, de hablar de lo bueno y lo malo de un coche”.

Vista trasera del nuevo Renault 5.

“Con el diseño se han pasado el juego”

¿Y cómo entonces lo ha logrado y está subido en uno? Cuenta que ha ido a un concesionario a “comprarlo para probarlo”, y que “la persona del concesionario, superamable, majete, amigo”, le ha dicho “pruébalo, no te lo compres sin probarlo”. “Y lleva razón -apostilla Gaitán-, no podría comprarlo porque ya solo el tener estas tres palancas aquí (señala la parte trasera derecha del volante) me pone de los nervios; la velocidad, lo lento que es, la reacción de las palancas con respecto al movimiento”.

Pero no todo iba a ser malo. Afirma Gaitán que pretendía llevarlo a la tele, al programa de Iker Jiménez, Horizonte, en el que colabora, “y poner el culo gordo antiguo de Renault junto con el moderno, ¡fíjate qué publicidad más buena para la marca!“. ”Además -añade- solo iba a hablar de la estética porque ahí es donde está la clave: se han pasado el juego con la estética, es precioso. Me molan un montón los detallitos por fuera, las llantas, todo. Me flipa".

Pero la conclusión es que, tras probarlo, no se lo compra: “Oye, que está muy bien la estética, pero comprar un coche que va a hacer 200 y poco kilómetros de autonomía por este precio y que es tan lento a la hora de gestionarse y que el menú es muy chino, pues no, no me lo voy a comprar”.

Seat empieza a producir las primeras baterías para preparar la fabricación del Cupra Raval. (EFE)

“Los chinos os han comido la tostada”

Por último, lanza un mensaje a las “empresas europeas del automóvil”: “No os dais cuenta de que os estáis enterrando. Los chinos os comen, os han comido ya a los pocos influencer que tenemos la posibilidad de sacar vuestros productos, de anunciarlos, de contar, yo sin cobrar un euro, que nunca pido un euro a nadie. Es más, cuando me lo me lo ofrecen lo deniego, y ni nos dejáis los coches para probar. Sin embargo, te llegan todas las marcas chinas con billetes y te dicen: prueba, prueba, prueba, prueba".

“Los chinos -termina- os han comido, os han ganado la partida, os han comido la tostada y estáis jodidos. Todavía tenéis la opción, como habéis hecho con este R5, de tirar del recuerdo de la nostalgia de los que tenemos ya, como yo, 39 palos y nos acordamos, y la gente más mayor, y a muchos les conseguiréis vender el coche por eso, por el recuerdo, el culo gordo, por lo bonito que es, pero si comparan con otras cosas... estáis jodidos”.