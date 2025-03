Manuel Alejandro revela a quién dedicó la primera canción que escribió en su vida

Manuel Alejandro en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este martes, 18 de marzo, El Hormiguero ha contado con la presencia de un invitado especial. El espacio de las hormigas ha tenido como invitado a Manuel Alejandro, uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX y un referente en la música de habla hispana.

A sus 92 años, el de Jerez de la Frontera ha dedicado más de seis décadas de su vida a su gran pasión y es el autor de más de 600 temas registrados, entre ellos canciones tan célebres como Yo soy aquel, interpretado por Raphael, Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, o Manuela, de Julio Iglesias. Ahora, el artista andaluz ha plasmado todo su bagaje profesional en sus memorias, tituladas Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones.

La vida de Manuel Alejandro siempre ha estado ligada a la música, pues su padre era el compositor Germán Álvarez Beigbeder. Y, aunque el deseo de su madre era que este fuese médico o salinero, lo cierto es que optó por seguir los pasos de su progenitor. Durante la entrevista, Manuel Alejandro también ha revelado a quién le escribió su primera canción.

Manuel Alejandro junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Para entender esta parte de la historia, el también cantautor ha puesto el foco de atención en su primer amor, Conchita, la culpable de que este se haya embarcado en el mundo de la composición. “Ella me abrió los ojos para escribir la primera canción. Porque no fue un amor hecho y cumplido, sino no que no hubo éxito ninguno”, ha manifestado el invitado en el programa de Antena 3.

La canción más bonita que ha escrito Manuel Alejandro

Y es que, según sus declaraciones, aunque ambos sabían que estaban enamorados, tardaron en darse una oportunidad. “Tendríamos 14, 15 años. Y, una vez, cuando ya empezamos como comprometidos sin comprometernos, se la llevó la madre a tomar aguas termales a La Toja y cuando volvió venía ya enganchada con un gallego”, ha recordado al de Requena. Sin embargo, el sentimiento que aún sentía por ella fue plasmado en su primera canción, que no tuvo éxito ninguno.

El compositor Manuel Alejandro durante el acto de entrega de Medallas de Andalucía 2022 en el Teatro de la Maestranza, a 28 de febrero de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) (Leandro Wassaul / Europa Press)

"Para Conchita fue mi primera canción. Decía ‘para ti Conchita estos besos, versos congelados. Estos sueños míos y este amor que no estrenamos’. Era una tragedia“, ha afirmado el artista. No obstante, el director de orquesta y productor musical ha reconocido cuál es la canción más bonita que ha compuesto. ”Estaba recordando una de las letras más perfectas si se puede llamar perfección a una rosa o a un clavel. El amor acaba de Pepe Luis Vázquez“, ha afirmado, a la vez que entonaba uno de sus versos. “Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube / El amor acaba / Porque suave se desliza / Como sombra la caricia / El amor acaba/“.

Y ha continuado: “Porque el sentimiento es humo / Y ceniza la palabra / El amor acaba / Porque el corazón de darse / Llega un día que se parte / El amor acaba / Porque se vuelven cadenas / Lo que fueron cintas blancas / El amor acaba / Porque llega a ser rutina / La caricia más divina / El amor acaba / Porque somos como ríos / Cada instante nueva el agua / El amor acaba / Porque mueren los deseos / Por la carne y por el beso / El amor acaba / Porque el tiempo tiene grietas / Porque grietas tiene el alma / Porque nada es para siempre / Que hasta la belleza cansa / El amor acaba”.