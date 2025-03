La explicación de un joven autónomo sobre el pago de impuestos: “Un Estado de bienestar cuesta dinero. Trabajadores y pymes vamos en el mismo barco”

Aunque el Impuesto sobre Sociedades (IS) grava de manera más significativa a estos hogares, su impacto no es suficiente para compensar la reducción en el IRPF y en las cotizaciones sociales. Incluso si se incluyera el IS pagado en el extranjero, el tipo medio efectivo del 1% más rico solo aumentaría en 7 puntos, manteniéndose en niveles similares a los del segundo quintil de la población.