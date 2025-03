La vida personal de Isabel Ordaz, “la hierbas” en ‘Aquí no hay quien viva’: superó una enfermedad, dejó ‘La que se avecina’ y el teatro es su segunda casa

La actriz Isabel Ordaz.

Un fenómeno televisivo. Isabel Ordaz, nacida en Madrid, cuenta con 67 años, pero hace mucho tiempo que se dedica a la actuación de manera profesional. Ya sea para la pequeña pantalla, el teatro o el cine, siempre ha encarnado distintos personajes que la han hecho triunfar y ser reconocida dentro del panorama español. Uno de sus papeles que más han destacado fue el de ‘la hierbas’, Isabel, en Aquí no hay quien viva.

En desengaño 21 transcurrían las diferentes vidas que Fernando Tejero, Gema Cuervo, Loles León o Daniel Guzmán desarrollaban tras sus personajes. Esta serie, que se emitía en Antena 3 a principios de los años 2000, llegó a ser todo un fenómeno de masas. Isabel aterrizó en el set de rodaje en la segunda temporada, pero no tardó en convertirse en una figura emblemática.

Una escena parecida dentro de la televisión

La actriz española ya mostró su interés por la pequeña y gran pantalla desde bien joven. Fue en 1982 cuando realizó su primer corto. Siguió compaginando esta faceta con la del cine, apareciendo en películas como El año de las luces de Fernando Trueba, pero sin dejar de lado el teatro. Actualmente, cuenta con Premio Ondas, un Micrófono de Oro, cinco Premios Iris, cuatro TP de Oro y un premio Goya, entre otros galardones.

Aquí no hay quien viva marcó un antes y un después en su carrera artística, llegando hasta 2009 de la mano de la producción de Alberto Caballero. Sin embargo, al terminar esta icónica serie, la oportunidad de desarrollar un papel similar se abrió ante sus ojos y los de algunos de sus compañeros. Ahora el escenario era diferente, el edificio en el que transcurriría todo pasaría a ser Mirador de Montepinar. Aquí, Isabel Ordaz daría vida a Araceli Madariaga, que también era pareja de José Luis Gil (en la serie Enrique Pastor).

Isabel Ordaz y José Luis Gil en La que se avecina.

Su estado de salud, un obstáculo en su vida

Este trascurso, en la cadena Telecinco, se truncó por una decisión personal en 2016. Decidió que quería volver al teatro: “En la serie me querían y no me querían matar, que es lo que se suele hacer. Y a mí me venía bien, estaba todavía contenta hasta que, de repente, me pareció que por mí ya estaba un poco agotada, que el personaje no daba más de sí y ellos también lo consideraron. Llegamos al acuerdo de que me iba a hacer teatro”, señaló en una entrevista para Fórmula TV.

No obstante, este no sería un obstáculo para el desarrollo de sus personajes delante de las cámaras o el público, sino que lo más duro llegaría después: un cáncer de colon. Le detectaron la enfermedad en 2018 y tuvo que someterse a varios tratamientos: "Sientes que has fracasado, que ya no estás en la autopista y te han echado a la cuneta. Te sabes apartada porque ahora prima el éxito, la juventud y la fuerza", expresó para una entrevista en El País.

Último poemario de Isabel Ordaz.

Pese a todo, ahora se encuentra recuperada y ha volcado su padecimiento y resurgir en un poemario: La vida en otra parte. En este libro no relata la enfermedad propiamente, sino sus sentimientos en esos duros momentos. En la sinopsis se puede leer: “A veces lírico, a veces desgarrador, siempre emocionante— es el fruto de un proceso en el que Isabel Ordaz recurrió a la literatura y a la poesía en un ejercicio creativo para ella y terapéutico para cualquier lector que necesite una voz que le acompañe y aporte esperanza”. Esta es su última obra literaria y pretende seguir subida a los escenarios, que nunca ha abandonado por su propia voluntad.