Eva Soriano asegura en ‘La Revuelta’ que los hombres están “descolocados” a la hora de ligar: “Se bloquean y hacen la cosa más absurda que se les ocurre”

Eva Soriano celebrando su cumpleaños en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Este martes David Broncano ha empezado La Revuelta poniéndose un delantal en el que podía leerse “Revuelta feminista 8M”. Y es que entre el público estaban algunas representantes de la Comisión 8 de marzo, quienes han reivindicado la manifestación que tendrá lugar este sábado por la mañana en Madrid, desde Atocha a Plaza de España, con motivo del día de la mujer: “Invitamos a todas las feministas, todas las mujeres, a todas las disidencias”.

Aprovechando la oportunidad, la mujer también ha querido dar voz a las mujeres que se dedican a los cuidados y a la asistencia doméstica, pidiendo unos salarios dignos para estos sectores, que están muy feminizados. “La verdad es que tenemos en el programa una presencia femenina que da gusto”, ha comentado Grison, haciendo autocrítica de La Revuelta, ya que casi todos los que aparecen en televisión son hombres.

Sin embargo, hoy han salvado la situación con la presencia de dos invitadas. La primera de ellas ha sido la humorista Eva Soriano, quien además ha cumplido 35 años. Soriano ha aparecido en el Teatro Gran Vía con una tarta y las velas encendidas, y ha sido Broncano quien las ha apagado antes que la cumpleañera: “Igual es como una maldición o algo”, ha bromeado Broncano.

De entre los regalos que ha recibido, el presentador le ha dado el “reclamo de ciervos”, que la cómica ha intentado hacer sonar sin mucho éxito. Aun así, le ha encontrado algunos usos: “A puro 8M, rompemos el techo de cristal, solo necesitábamos esto para la manifestación”, ha dicho señalando a las mujeres de la Comisión 8 de marzo. También se le ha ocurrido que sería un buen instrumento para ahuyentar a quien intenta “darte la turra”.

“¿Has recibido alguna charla turra potente últimamente?“, ha querido saber Broncano, a lo que Eva Soriano ha respondido que ”hace poco tuve un encuentro con un chaval casado que intentó ligar conmigo”. “¿Quién era? ¿Un futbolista? ¿Ábalos?“, ha ironizado el presentador. Al final, Soriano ha explicado que fue un hombre que afirmó que únicamente quería ir a cenar con ella: ”Me dijo, no te preocupes, estoy casado, solo quiero cenar contigo, y me esperó fuera, se creía George Clooney. Yo estaba con unas amigas y pensé, ¿y este payaso?”, ha relatado.

Eva Soriano en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

En relación con esto, Soriano ha opinado que “la gente está ligando raro”. “Creo que los chicos estáis descolocados, no sabéis qué táctica usar, y en lugar de desarrollar la empatía entre humanos, lo que hacen es que se bloquean y dicen la cosa más absurda que se les ocurre, o envían una foto de su pene”, ha continuado explicando.

Siguiendo con el tema, y recordando la sección del lunes de Pantomima Full, en la que hablaban de los pódcast de los hombres jóvenes en los que se enseña a ligar, confirmando que las técnicas que explican no funcionan, Broncano le ha preguntado a su invitada por sus técnicas de sexting: “¿Cuál es tu opinión respecto a reciclar las fotos?”.

“Si no se ve cara, porque ahí es donde se ve el paso del tiempo, a tope. Es que los genitales femeninos son complicados de fotografiar, vuestro pene tiene una cosa muy facilona y se ve un pedazo de falo que flipas”, ha respondido Eva Soriano muy sincera.

Aunque después ha dudado, porque no sabía si podía utilizar esas palabras en el programa, Broncano le ha dado vía libre y ha seguido relatando que “Con el coño pasa una cosa, y es que hay más movidas para colocar. Si te ha salido bien en una foto, utilízala. Se puede reciclar”.

“Voy a polémica por semana”

Ya durante la entrevista, Soriano ha promocionado su próximo espectáculo, Disfrutona, con el que comenzará en Madrid en marzo y abril, y después recorrerá parte de la geografía española. “En los monólogos es en el único sitio en el que se te permite hacer lo que quieras, puedes decir lo que te salga del parrús”, ha reconocido la humorista. A raíz de esto, ha reconocido que últimamente va “a polémica por semana, prácticamente”.

La última ha sido sobre La Isla de las Tentaciones, porque, durante su programa de radio, reivindicó que no se juzgara a la gente por los contenidos que consumía en su tiempo libre. “Tuve la osadía de compararlo con la película El Apartamento y pensé que la ironía se entendería, pero se ve que no. He tenido movidas con gente de la cultura, se me ha llamado cateta, choni… siendo yo todas esas, pero que me lo llamen me fastidia”, ha reconocido.

En cuanto a las preguntas clásicas, en la del dinero ha sido muy sincera y ha calculado que “este año he facturado 600.000 euros”. Y, nada más decirlo, ha invitado a todo el público a su monólogo. “Tienes un público que son unos puñeteros navajeros”, ha declarado. Cuando le han preguntado por las relaciones sexuales, también ha contestado con honestidad: “En relaciones sexuales, un 10, ha sido un buen mes a puro coraje y tristeza. Y en total unos 17 puntos, bastante bien”.

Nia Correia gana el Festival Viña del Mar

Nia Correia en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Tras terminar la entrevista, la cantante Nia Correia ha cumplido con la promesa que le hizo a Broncano y ha vuelto a La Revuelta después de ganar en Chile el Festival Viña del Mar, trayéndose consigo la gaviota de plata, el premio que la reconoce como ganadora. “Fue muy guay la verdad, una semana en la que hicimos varias actuaciones”, ha contado antes de cantar en directo.