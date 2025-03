Javier Bardem cumple 56 años: las mujeres de su vida, la educación de sus hijos y su otro “papá”

Javier Bardem. (Gentlemas's Journal)

Javier Bardem es, sin duda, uno de los rostros más emblemáticos del cine español e internacional. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, el actor ha cosechado innumerables reconocimientos, incluyendo un Oscar, un Globo de Oro y seis Premios Goya, además de haber sido premiado en festivales de prestigio como Cannes, Venecia y San Sebastián. Este sábado cumple 56 años, pero, lejos de los focos y la alfombra roja, Bardem siempre ha tenido claro su afán por separar su vida personal de la artística.

Sin embargo, en el Festival de San Sebastián 2024 se hizo con un homenaje a su impresionante carrera y, allí, reconoció que su mayor orgullo es ser “el hijo de Pilar”. La distinción le proporcionó la oportunidad de recordar y emocionarse ante tantos años de esfuerzo delante de las cámaras, pero, sobre todo, quiso rendir tributo a Pilar Bardem, su madre, actriz y activista fallecida en 2021.

Javier Bardem, al recibir el Premio Donostia: "Este galardón es la guinda".

Su infancia no fue fácil. Pilar Bardem, madre soltera en una época donde el divorcio no estaba permitido, sacó adelante a sus tres hijos en un entorno hostil, marcado por el estigma hacia las actrices y la persecución ideológica. “Mi madre trabajaba sin parar para darnos chuletas de cerdo y pasta con tomate, los días que había suerte, pero de vez en cuando llamaban a la puerta, abríamos y eran unas personas que estaban recaudando dinero para las mujeres saharauis, y ella llegaba y daba la mitad de lo que tenía en casa. Mi madre daba lo que tenía que dar a las personas a las que se lo tenía que dar. Eso lo mamas, eso lo ves y eso no se enseña desde lo didáctico, sino desde la acción, que es al final lo que nos representa como seres humanos. Lo que hacemos, no lo que decimos”, recordó con emoción.

Sobre ese mismo escenario, también tuvo palabras para la segunda mujer de su vida: Penélope Cruz. “Un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo realmente te responsabilizas de la vida, de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida del arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, por los que sufres y a los que cuidas y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te lo agradece”, dijo el intérprete, provocando así las lágrimas de su mujer.

Javier Bardem y Penélope Cruz, en el Festival de Cine de San Sebastián. (Vincent West/Reuters)

Un amor que traspasó la pantalla

A lo largo de su vida, Javier Bardem ha construido una sólida relación sentimental con Penélope Cruz. La pareja, que se conoció en 1992 durante el rodaje de Jamón, jamón, tardó años en reencontrarse y consolidar su historia de amor. “Nos conocimos en la prueba de vestuario, nos miramos y supongo que pasó algo. Algo que no tiene explicación y que va más allá de la lógica y el razonamiento. Pero, en aquel entonces, teníamos vidas diferentes... Sin embargo, algo había ahí: una energía, una química, una manera de confiar el uno en el otro. Y eso perduró durante mucho tiempo, a pesar de que no nos vimos ni hablamos durante muchos años”, confesó el actor a la revista británica Gentlemans Journal en octubre del año pasado.

No fue hasta 2007, con Vicky Cristina Barcelona, cuando sus destinos volvieron a cruzarse, esta vez de manera definitiva. Desde entonces, su relación se ha mantenido alejada del foco mediático, con una vida discreta entre Madrid y Los Ángeles. En 2010 contrajeron matrimonio y, poco después, llegaron sus dos hijos: Leo, nacido en 2011, y Luna, en 2013.

Bardem es un padre comprometido y se esfuerza en brindarles una educación basada en la libertad y el respeto. Por ello, es muy consciente sobre el tipo de padre que no quiere ser, “ese que está encima de sus hijos, diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo y presionándolos de una manera que no necesitan”. De hecho, confesó haber recurrido a la lectura de The Parenting Map, una guía de la doctora Shefali Tsabary que le ayudó a comprender la importancia de una crianza consciente. “Así de importante es la infancia. Todos lo sabemos, pero debemos cuidar y ser muy sensibles con nuestros pequeños para que crezcan de forma saludable. Cada niño es una inversión para la sociedad”, reflexionó.

Javier Bardem y Penélope Cruz, embarazada. (Imagen de archivo)

El legado de su “otro papá”

Si hay alguien que marcó la carrera de Javier Bardem, además de su madre, fue Bigas Luna, el director que le brindó sus primeras oportunidades en el cine. En una entrevista en Historia de nuestro cine, de RTVE, el actor no pudo evitar emocionarse al recordar al cineasta, a quien cariñosamente llamaba “Papá Bigas”.

“Yo estoy aquí por él. Y ver su carita, tan hermosa, y oír su voz, me emociona. No sé si todo, pero mucho de lo que soy y de lo que tengo, lo más valioso es lo que tengo, que no es lo laboral, que también, por supuesto, se lo debo a él”, afirmó Bardem con la voz entrecortada. Juntos trabajaron en Las edades de Lulú, Jamón, jamón y Huevos de oro, tres filmes que fueron determinantes en la trayectoria del actor.

Penélope Cruz y Javier Bardem en 'Jamón, jamón'. (Prime Video)