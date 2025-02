Manel Fuentes: “No echo de menos el periodismo, no me gusta y no tengo intención de volver a él”

Entrevista a Manel Fuentes, presentador de 'Salta'.

Manel Fuentes se ha convertido en la cara favorita de Antena 3 y es que parece que los concursos más novedosos llevan su nombre. El periodista catalán lleva 14 años trabajando en la cadena, pero ha sido especialmente desde el año 2017 cuando su carrera se vio impulsada hasta un primer plano que no deja de aumentar. No hay año en el que no aparezca en pantalla y este 2025, sin ir más lejos, se le puede ver en dos formatos.

El primero es Atrapa un millón, que se despidió de la pequeña pantalla hace unos días para dar paso a su nuevo proyecto, ¡Salta!, un nuevo concurso que combina tensión y preguntas de cultura en una dinámica que recuerda a una de las pruebas que aparecen en la primera temporada de El juego del calamar. Se emitirá los sábados a partir de las 22:00 horas a partir de este 1 de marzo.

Ante este estreno, Infobae España ha hablado con el presentador sobre este nuevo reto y su carrera.

¿Cómo vives este nuevo comienzo con ¡Salta!?

Estoy muy contento porque Antena 3 apueste por el entretenimiento para el sábado, es una grandísima noticia para los amantes de este género. Y hablo tanto a nivel personal como profesional. Cuando empezamos con Tu cara me suena era generar un hueco que en ese momento era para Sálvame Deluxe, que gobernaba los viernes noche. Y poco a poco abrimos un espacio que luego se ha aprovechado con El desafío y después con Atrapa un millón, que ha tenido una aceptación buenísima y para mí podría haber seguido durante algunos días más.

Manel Fuentes presenta '¡Salta!'. (Atresmedia)

Uno de los atractivos de ¡Salta! es que va dirigido a un público amplio.

Sí, son buenas noticias para los amantes del entretenimiento y de la gente que consume tele los sábados. Para los papás con niños pequeños que están ahí, los abuelos que tienen que quedarse con los nietos... Si has salido el viernes y te has quedado el sábado. Gente como mis hijos me digan, ‘yo quiero verlo porque esto parece un poco El juego del calamar, ¿no? Estos elementos hace que de entrada haya un público muy diverso y de muchas edades que estén pendientes o que puedan estar pendientes de una oferta de entretenimiento que nosotros les damos. Entonces, que ¡Salta! ocupe este lugar para mí es un privilegio y una responsabilidad.

¿Tú te has atrevido a saltar?

No, tengo vértigo, lo confieso. No me he tirado nunca en paracaídas, no he hecho nunca puenting. No me vais a ver saltar porque nunca voy a concursar ni voy a optar a ganar los 50.000 euros. Está muy alto y los concursantes se hunden en una masa como de espuma, ¡pero que se hunden! Tienen que entrar los técnicos para que no se ahoguen porque no se les ve nada, se quedan hundidos literalmente.

¿Te atreverías a participar en otro de los programas que presentas?

¡No! Yo como presentador. Es donde más puedo estar al servicio de los que vienen. Es algo que he aprendido con los años y es algo que quizás de lo que más me pueda gustar, estar al servicio de no solo de los espectadores, sino al servicio de la gente que viene a llenar de vida los shows.

En esta ocasión trabajas con personas anónimas, pero en otros programas estás con famosos. ¿Con quién es más fácil trabajar?

Trabajar con anónimos tiene algo que al final me engancha y me encanta. Con los concursantes con los que a veces comparto profesión, como serían los de Tu cara me suena, me gusta acompañarles desde ese punto, que es un punto de entender sus miedos, de saber cómo se están poniendo a prueba sobre una imagen que ya tienen hecha. Con ellos las cosas son otras y a veces son problemas de egos.

Hoy por hoy lo que más me gusta hacer programas con la gente y para la gente.

Manel Fuentes con un concursante en el programa '¡Salta!'. (Atresmedia)

¿Cómo haces para cambiar de registro entre formatos?

La experiencia es lo que más me ayuda a afrontar los nuevos retos, también la intuición.

Llevas bastante tiempo dedicado a los concursos, ¿echas de menos tu lado periodístico?

¡No! El periodismo no lo echo de menos, para nada. No tengo intención de volver a él, no me gusta. Me gusta hablar de la vida de la gente. Me gusta acompañar a la vida de la gente, hacer que se puedan llevar dinero para lo que ellos necesiten. Los concursos es donde yo más me siento más cómodo y mi trinchera vital.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me dedico mucho a la lectura, me dedico mucho a mis amigos, mucho a mi familia... Me dedico mucho a esa toma de tierra, de pisar los bares, ir a los restaurantes, charlar con la gente, salir con la banda de música...

Vuelves también con Tu cara me suena y vuelve Àngel Llàcer. ¿Cómo le has encontrado?

Bien, él tiene muchas ganas de contar lo que ha pasado y eso es buena señal porque le vamos a ver en todo su esplendor. Además, se incorpora Flo (Florentino Fernández) como jurado, que creo que es la gran novedad.