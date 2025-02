La relación entre Rodolfo Sancho y Adolfo Suárez: por qué el expresidente de España es padrino del actor

Adolfo Suárez y Rodolfo Sancho en un montaje fotográfico (Imágenes de Europa Press / Eveling Díaz Soriano)

El apellido Sancho era de sobra conocido por la dilatada trayectoria profesional que dos de sus miembros han tenido en la industria cinematográfica. Sancho Gracia supo inculcar su pasión por la interpretación a su hijo, Rodolfo Sancho, quien no dudó en seguir sus pasos, convirtiéndose en uno de los actores más populares en España. Sin embargo, todo cambió el 2 de agosto de 2023, cuando salió a la luz el asesinato Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia.

Desde entonces, cualquier detalle o aspecto de los miembros de la familia Sancho genera una gran expectación. Tanto esa sí que han salido a la luz datos desconocidos de sus vidas, como es el hecho de que Rodolfo Sancho guarda una estrecha relación con Adolfo Suárez, el que fuera presidente de España entre 1976 y 1981.

Pero, ¿cómo es esto posible? Para entender esta parte de la historia tendremos que remontarnos a varios años atrás, concretamente a aquella época en la que Sancho Gracia gozaba de una gran popularidad. A finales de los 70, el protagonista de la serie Curro Jiménez entre 1976 y 1978 entabló una estrecha amistad con Adolfo Suárez, que fue designado presidente del Gobierno en 1976 y electo como jefe de Gobierno tras las elecciones generales de 1977 y 1979.

Rodolfo Sancho, su hijo Daniel Sancho y su padre, Sancho Gracia, en un posado para la revista ¡Hola!

“No me llevaba al parque de atracciones ni esas cosas”

Aquella íntima relación de amistad dio lugar a que Sancho Gracia le pidiese a Adolfo Suárez ser el padrino de su boda con Noela Aguirre. Pero, por si fuera poco, el actor también le sugirió ser el padrino de bautismo de su hijo, algo que el entonces mandatario aceptó sin problemas.

“Adolfo era íntimo amigo de mi padre y venía mucho a casa”, detalla la pareja de Xenia Tostado en una entrevista llevada a cabo en 2020 para la revista Vanity Fair, sobre la relación de su progenitor con el exdirigente. Pero, parece ser que las obligaciones de su cargo en la presidencia de España dieron lugar a que su relación con la familia Sancho comenzase a enfriarse.

El entonces presidente del Gobierno y de la UCD, Adolfo Suárez, que saluda a los asistentes a una cena organizada por su partido (EFE)

“No te creas que yo luego le vi demasiado porque, como te imaginarás, era un hombre tremendamente ocupado, tenía que sacar adelante un país y no un quiosco“, continúa diciendo. No me llevaba al parque de atracciones ni esas cosas y yo siempre decía que a ver cuándo me regalaba la bicicleta mi padrino (risas)“, continúa diciendo.

A pesar de que no compartieron mucho tiempo juntos, lo cierto es que Rodolfo Sancho siempre ha sentido una gran admiración hacia él. “Pero yo estoy muy orgulloso por ello por la figura histórica que ha sido y si te pones a escuchar alguno de sus discursos es alucinante el talante con el que hablaba, y eso yo lo echo mucho de menos porque ahora se insultan de una manera inaudita. Con el perdón de todos ellos, no le llegan ni a la suela de los zapatos a mi padrino”, aseveró en la charla. Por su parte, Sancho Gracia siempre lo llevó presente. Y es que, según recoge RTVE, este le dedicó el premio Iris que ganó el mismo año (2014) en el que murió el expresidente.