¿Se puede ser escritora nobel y vivir sola en el centro de Madrid? La gran mentira de ‘Valeria’: cuanto ganan y pagan de alquiler las protagonistas de la serie, según ChatGPT

Imagen del salón de la casa de Valeria, junto a las protagonistas de la serie.

No sé si a algún lector de este diario le ha pasado, como a una servidora, que detesta los personajes de la serie Valeria pero que, a su vez, no puede dejar de verla. Me pregunto por qué sigo enganchada tras cuatro temporadas a un show que, aunque cuenta historias reales -amigas que mandan audios eternos, despedidas de solteras y bodas que dan pereza, que tienen hijos y sus vidas cambian, cada vez más dificultades para quedar...- algunas cosas no lo son en absoluto. Por ejemplo, echo en falta que hablen de los problemas que tienen para pagar el alquiler. Es una de las conversaciones más recurrentes en cualquier grupo de jóvenes que vive en Madrid. Es la verdadera preocupación, más allá de líos amorosos y citas Tinder. Y exceptuando una pequeña trama en la que Carmen (Paula Malia), el personaje con mejor puesto de trabajo, se mete en un piso diminuto a vivir, no hay ni rastro de este asunto para Valeria (Diana Gómez), la protagonista a la que nos presentan en la primera temporada con una vida laboral un tanto inestable.

La realidad del mercado inmobiliario español no ha llegado a esta serie, basada en las novelas de Elísabet Benavent. Tanto las casas de Valeria como Lola (Silma López), las únicas que mantienen la misma vivienda durante las cuatro temporadas, son pisos amplios, con varias habitaciones y muy bien decorados en barrios del centro de la capital que mantienen ellas solas y antes de haber cumplido los 30 años. No podía quedarme con la duda y he preguntado a ChatGPT que haga una estimación aproximada de sus ingresos mensuales teniendo en cuenta sus profesiones. La conclusión era de esperar: es dudoso que dos de ellas pueden permitirse vivir donde viven. Las otras dos, quizás. Pero qué bonita queda la estética en pantalla y qué bien lo ha hecho la dirección de arte.

Valeria: piso de 2.500-3.000 y salario de unos 1.500 euros

Piso de Valeria, de la serie 'Valeria'.

Empecemos por Valeria, de profesión, escritora, lo que implica no tener unos ingresos fijos y, además, cuando la conocemos todavía no ha escrito su primera novela. Al principio nos cuentan que tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes. Suponiendo la inteligencia artificial que en los primeros episodios obtiene ingresos esporádicos de trabajos freelance o avances editoriales, podría estar en torno a los 1.000 y 1.500 euros al mes. Más adelante, cuando su carrera despega, podría superar los 2.000, incluso llegar a los 3.000, dependiendo de los contratos y derechos de autor.

Según estima ChatGPT, Valeria vive en Malasaña, La Latina o Huertas. Según CatsHostels, es la calle San Gregorio en Chueca. En esa zona, un piso de 70-90 metros cuadrados en estas zonas, teniendo en cuenta el mercado inmobiliario actual de Madrid, tiene un precio de entre 1.500 y 2.200 euros al mes. Aunque, si el piso es más grande, el precio podría acercarse a los 2.500-3.000 euros. “Para que Valeria pudiera permitirse algo así con los ingresos que tiene al inicio de la serie (como escritora en apuros), tendría que compartir gastos con su pareja o recibir algún tipo de ayuda económica”, indica la herramienta.

O Valeria ha heredado ese piso o lo más lógico sería que compartiera piso con otras tres personas y tuviera que escribir desde la cama en una habitación en la que no le cabe ni una mesa.

Lola: entre 18k y 30k y entre 2.500 y 4.000 de alquiler

Casa de Lola, de la serie 'Valeria'.

Lola es una mujer extrovertida y apasionada que trabaja como traductora en una firma que, aparentemente, es muy grande (aunque he de reconocer que ChatGPT la ubica como consultora). Aunque no vemos el exterior, se intuye que está cerca de la de Valeria, por lo tanto, también en el centro de Madrid. Para la IA se trata de un ático espacioso y con terraza, posiblemente, por su estilo, ubicado en Justicia, Chueca, Salamanca o Malasaña, donde este tipo de vivienda tiene precios muy elevados.

La estimación que da es que, un ático de entre 80-100 m² con terraza en el centro de Madrid puede costar entre 2.500 y 4.000 euros al mes, dependiendo de la zona y las calidades. Y Si se trata de un ático en un edificio de lujo o con vistas espectaculares, el precio podría superar los 4.500 euros mensuales. Pero ¿puede permitírselo?

El salario de una persona que trabaja como traductora en Madrid puede variar dependiendo de factores como la especialización, experiencia, idiomas manejados y el tipo de empleo (freelance o contrato fijo). En su caso está contratada y vemos que maneja varios idiomas. De media, un traductor puede ganar entre 18.000 y 30.000 euros brutos anuales. Los traductores especializados en áreas como traducción jurídica, técnica o médica suelen percibir salarios más altos, superando los 35.000 euros anuales en algunos casos.

Y aunque no está mal, pagar un alquiler de este nivel es complicado sin compartir gastos o sin una situación económica muy favorable. “En la realidad, con un salario estándar, lo más probable es que tuviera que compartir piso o vivir en una zona menos céntrica para poder permitirse ese nivel de vivienda“, dice ChatGPT.

Carmen: donde quiera y con quien quiera

Carmen y Borja en su casa de la serie 'Valeria'.

Carmen es un personaje enamorado de su trabajo. No haré spoiler. Pero quienes hayan visto la cuarta y última temporada lo saben. Trabaja en marketing y sabemos que en el edificio de KPMG de las cuatro torres de Madrid, ya que aparece ella entrando en varios planos. Es una de las personas más importantes de su equipo y lidera, y un perfil senior en este ámbito, como responsable de estrategia creativa puede llegar a superar los 60.000 euros anuales. O sea, podemos decir que Carmen puede realmente vivir donde ella quiera, sola o en compañía.

Curiosamente, cuando vive sola se mete en una especie de estudio en el que difícilmente cabe la cama. En la última temporada, ya con su marido Borja (Juanlu González) y su hijo Gonzalo, vive en un amplio piso que no parece estar cercano al propio centro, pero sí por una zona como plaza Castilla, cerca del trabajo de Carmen. El alquiler de este piso puede rondar entre los 1.500 y 2.000 euros mensuales. Aunque dependerá también de las habitaciones que tenga.

Nerea: puede vivir en Gran Vía

Nerea y Georgina, de la serie 'Valeria'.

Nerea comienza la serie como abogada en prácticas, lo que significa que su sueldo inicial es bastante bajo. En Madrid, un abogado en prácticas puede ganar entre 1.000 y 1.500 euros netos al mes, dependiendo del bufete. Pero después se monta su propia empresa de organización de eventos, en la que trabaja ella, junto a una secretaria y la fotógrafa, Georgina, su pareja.

Es difícil establecer una cifra exacta de los ingresos que puede tener al mes, pero en la serie dan a entender que le va muy bien. Todo dependerá de su cartera de clientes y del tipo de eventos. Sin embargo, en el contexto del mercado madrileño, una pequeña empresa de organización de eventos con tres empleados podría facturar entre 20.000 y 50.000 euros mensuales. Tras deducir los gastos operativos—que suelen consumir entre un 70% y un 85% de los ingresos—el beneficio neto para el propietario podría oscilar aproximadamente entre 3.000 y 8.000 euros mensuales, e incluso superar los 10.000 euros en períodos de alta demanda.

Recalcamos: son cifras aproximadas. Por lo tanto, si a Nerea le va bien, podría tener sentido que viviera ella sola. Además, durante un tiempo ha vivido en casa de sus padres y después en la propia oficina que tenía alquilada, por lo que ha podido reducir gastos. Es lo que tiene ser de la capital y que tu familia esté ahí, que es una ventaja frente quienes venimos de fuera.