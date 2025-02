Multa de 90.000 euros a un veterinario por curar a una mascota: sentencia pionera por la nueva normativa de veterinaria en España

La trampa fiscal por la que los sindicatos no quieren subir el mínimo exento en la tributación del IRPF El mínimo exento no solamente se aplica a quien cobra el Salario Mínimo Profesional, sino a todos los salarios, incluyendo los más altos. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, explica por qué el debate fiscal no debería pivotar en torno al SMI, sino más bien alrededor de los convenios colectivos