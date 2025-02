Va a buscar a su abuela al aeropuerto de Barajas y termina detenido por la Guardia Civil: “Si no lo paran igual llega hasta las pistas”

La Guardia Civil detiene a un conductor que se había colado en el área restringida. (Susana Vera/Reuters)

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas siguen en estado de alerta antiterrorista de nivel 4. No obstante, desde el martes 18 de febrero, las medidas de seguridad se están viendo muy cuestionadas a causa de un hombre que pudo infiltrarse con su coche en la zona aire.

Según la Guardia Civil, el vehículo fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia apostadas en la salida del túnel de la T4, momento en el que las autoridades actuaron con rapidez para detenerlo.

El coche se encontraba circulando en la zona restringida para las operaciones aeroportuarias cerca de las pistas y las aeronaves, donde trabajan los operarios de Iberia y otros socios de la alianza Oneworld.

Aunque el coche no accedió al área de maniobras de las aeronaves, el hecho “representa una vulneración de los controles de seguridad de una zona prioritaria”. “Si un particular ha podido hacer esto, qué no podría hacer alguien que buscara el máximo daño”, ha señalado El Mundo.

¿Qué ocurrió en la T4? La versión de AENA

El conductor, un joven que había ido a recoger a su abuela al aeropuerto, ha explicado que simplemente siguió las indicaciones del GPS, que lo dirigió erróneamente hasta la zona restringida. Según AENA, el incidente ocurrió cuando el coche se colocó detrás de un vehículo de mantenimiento que accedió a un área protegida y logró franquear la barrera de seguridad.

“El coche estuvo en un vial de servicio para circulación de vehículos, dentro de un túnel, sin acceder en ningún momento al área de maniobra o movimiento de aeronaves. Se le detectó a la salida de dicho túnel”, explicó un portavoz de AENA.

Algunos trabajadores expresaron su miedo: “Si no lo paran igual llega hasta las pistas”, afirmó un empleado en declaraciones recogidas por AENA. Estos mismos testimonios afirman que la actuación de la Guardia Civil y las unidades de seguridad fue muy rápida para solucionar el incidente.

El fallo de seguridad ha hecho que la guardia civil y AENA hayan abierto una investigación conjunta para “para determinar lo ocurrido, depurar responsabilidades y proponer acciones de mejora”, según detalla el comunicado oficial de AENA.

Una mala pasada del GPS

Sin embargo, la versión del joven difiere en varios puntos con la de las autoridades. Según el conductor, pudo acceder a la T4 sin percibir ninguna presencia de controles de seguridad durante su trayecto. Agregó que siguió a un coche tesla rojo sin distintivos, lo que le permitió ingresar en el túnel que lo condujo hacia las pistas.

“No había nadie en los controles de seguridad”, detalló el joven. Al darse cuenta de que se había equivocado de camino, se bajó del coche y explicó lo sucedido a los trabajadores que se encontraban en la zona restringida. Así, fueron estos los que llamaron a la Guardia Civil, concluía el joven, afirmando que no fue interceptado durante el recorrido, sino que fue él mismo quien informó del error al personal del lugar.

El conductor, que dijo dirigirse a Paracuellos del Jarama siguiendo las instrucciones del GPS, enfatizó en el papel de la confusión generada por el aparato. “El navegador les ha conducido hasta dentro de las instalaciones del aeropuerto”, ha confirmado AENA.