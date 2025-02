Indignación por la recomendación sin base científica de una influencer: “Prevenir” los resfriados de los niños con un medicamento para el asma

La influencer catalana Bonbon Reich recomienda, sin evidencias científicas, un medicamento para prevenir los resfriados en niños (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y Bonbon Reich/Youtube)

Las redes sociales se han convertido en un canal poderosísimo para difundir información a miles de personas, lo que supone un arma de doble filo: aunque puede ser muy útil para hacer llegar un cierto conocimiento más lejos, también resulta peligroso si los contenidos que se difunden no son veraces. Especial cuidado debe tenerse con los temas relacionados con la salud. Ya durante la pandemia de COVID-19, fueron muchos los influencers señalados por recomendar a sus seguidores falsos remedios o tratamientos preventivos, algunos de ellos incluso potencialmente perjudiciales.

Algunos profesionales, como el farmacéutico Guillermo Martín, conocido en internet como Farmacéutico Enfurecido (@farmaenfurecido en X o @farmacia_enfurecida en Instagram), utiliza sus redes sociales para advertir de los peligros que suponen estas prácticas. En una de sus publicaciones más recientes, el experto comparte un vídeo de una reconocida influencer catalana, Raquel Martínez (conocida como Bonbon Reich), en el que la joven explica cómo prepara el biberón que le da a su bebé, incluyendo en él un medicamento sin prescripción médica.

“A mí algún día me llevan detenido”, escribe Guillermo Martín en X. En el contenido puede verse cómo la influencer realiza ante la cámara la comida de su hijo pequeño: “Momento de preparar el biberón. Le he echado un sobre de estos, que se lo echo todas las noches en el ‘bibi’ antes de ir a dormir. Se llama Singulair y es como un preventivo para los resfriados y todo. Coge igualmente muchos resfriados, pero pienso: ‘¿Y si no le diera esto?’. Todo el mundo dice que va muy bien”.

Qué es el Singulair

El montelukast, que se comercializa como Singulair, es un medicamento utilizado para tratar el asma y la rinitis alérgica, puesto que actúa contra los leucotrienos, sustancias involucradas en la inflamación de las vías respiratorias. No existe base científica que indique que este tratamiento sirve para prevenir los resfriados y, además, debe emplearse siempre con prescripción médica.

Bote de pastillas de Singulair (Brian Snyder/REUTERS)

Según se indica en el propio prospecto del Singulair, es un medicamento empleado en “adultos y adolescentes de 15 años de edad y mayores que no están adecuadamente controlados con su medicación y necesitan tratamiento adicional”. Por ello, resulta peligroso que la influencer se lo administre a su hijo pequeño, algo que también se explica en el documento: “No dé este medicamento a niños menores de 15 años de edad”.

En 2020, la Aministración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sobre los posibles riesgos de efectos neuropsiquiátricos graves (como cambios en el comportamiento y relacionados con el estado de ánimo, depresión y tendencias suicidas) del montelukast, una advertencia que pasó a incluirse en la etiqueta del fármaco.

Quién es la influencer Bonbon Reich

Raquel Martínez, conocida como Bonbon Reich, es una creadora de contenido sobre belleza, moda y estilo de vida. Nacida en Barcelona, la joven de 36 años cursó estudios farmacéuticos en la Universitat Internacional de Catalunya, aunque en 2021 dejó su posición como delegada en este ámbito por incompatibilidad con su vida en redes sociales. Fue durante la cuarentena, en 2020, cuando Bonbon Reich comenzó a hacerse ampliamente conocida en internet.

La creadora de contenido Raquel Martínez, conocida como Bonbon Reich (@Montaje Infobae con imágenes de @bonbonreich/Instagram)

Esta no es la primera polémica que envuelve a la influencer, pues son muchas las críticas que se han vertido contra ella debido a ciertos comentarios u acciones que ha realizado con anterioridad. Por ejemplo, en 2022, publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de vídeos en los que mostraba su enfado porque un asistente de vuelo no le había permitido subir al avión con un café en la mano. Llegó a mostrar el número de referencia del empleado ante sus miles de seguidores, algo que fue muy criticado por los usuarios de internet.