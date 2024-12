EiTB retira el programa ‘Barraka’ tras las denuncias anónimas a su presentador por violencia sexual

Iker Plazaola, presentador del programa 'Barraka'. (EITB)

EITB ha decidido suspender temporalmente la producción y emisión del programa de humor Barraka, que se transmitía en su plataforma de streaming en euskera Primeran, tras recibir denuncias sobre presuntos ataques sexistas por parte del presentador del espacio.

La dirección de la radiotelevisión pública vasca ha tomado esta decisión en conjunto con la productora del programa después de que una cuenta llamada ‘El show ha terminado’ difundiera en X varias denuncias anónimas hacia el miembro del equipo por violencia sexual.

Fuentes de EiTB han trasladado que esta medida cautelar se ha tomado “a la espera de que los hechos se esclarezcan y de que se apliquen los protocolos correspondientes”. Además, la radiotelevisión pública vasca ha manifestado su posición “de repulsa y tolerancia cero ante cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra de la dignidad y de los derechos de las mujeres”.

'Barraka'. (EiTB)

La productora se pronuncia

Este domingo 1 de diciembre, un perfil de la red social X, antes Twitter, publicaba un comunicado en el que señalaba directamente a “un joven conocido en diferentes medios vascos” para denunciar que varias “chicas jóvenes de diferentes lugares” habían sufrido “ataques físicos, sexuales, psicológicos y verbales” por parte de esta persona.

Según el texto, las agresiones “han continuado en el tiempo y también se han multiplicado”. “Esta situación no puede continuar en secreto y se deben tomar medidas o responsabilidades. Ningún ataque puede volver a ocurrir, no queremos que más mujeres corran riesgo”, prosigue el comunicado, que finaliza con la frase “ante las agresiones, autodefensa feminista”.

Tras conocerse estos hechos y retirarse el programa de la plataforma, la productora del mismo, Hiru Damatxo, ha emitido un comunicado en el que reconoce la “plena legitimidad” de las denunciantes y les ofrece su protección. “No toleramos los ataques y no apoyaremos a ningún atacante”, expresa la compañía, que asegura que conoció las denuncias “hace unos días” y no había tomado medidas antes para “respetar la voluntad y los tiempos del grupo que dio a conocer el aviso”.

Finalmente, la productora anuncia que ha tomado la decisión de cancelar la promoción, retransmisión y difusión del formato y que se reunirá con EiTB para tomar más medidas al respecto ante “la gravedad de la situación”.