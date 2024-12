Siete meses sin oncólogos en El Bierzo (León): pacientes y familiares se manifiestan por la saturación del hospital

Imagen de archivo del Hospital de El Bierzo.

Los pacientes de cáncer tratados en el Hospital El Bierzo esperan desde mayo de 2024 un oncólogo que les atienda. De las cuatro plazas para este tipo de especialistas con las que cuenta este centro, solo dos están ocupadas, con ambos facultativos de baja. La necesidad hizo que enfermos y familiares se asociaran en Oncobierzo, una organización que reclama mejoras en el hospital. Siete meses después de que el problema estallara, “la situación sigue igual, incluso podríamos decir que un poco peor”, asegura José Miguel, promotor principal de la iniciativa.

La plataforma ha convocado este domingo 1 de diciembre una manifestación en Ponferrada para conseguir “que se pongan todos los medios para los pacientes”. “Es lo único que nos mueve, que los pacientes estén bien atendidos”, pide José Miguel Abraila. Conoce de primera situación los problemas que acechan al Hospital El Bierzo, pues su madre fue ingresada a principios de septiembre en la planta de oncología. La mujer, de 74 años, pasó dos semanas a la espera de que la valorase algún médico, dado que no había nadie para atender a estos pacientes.

La atención en las lacras de oncología ha hecho que salgan a la luz otras carencias del centro: “En cardiología hay un médico de siete que tenía que haber, y también falta personal en anestesistas”, explica Abraila. Farmacia, radiología o medicina interna están también en una situación similar “de colapso inminente”, asegura.

“La situación está igual o peor”

Cartel en El Bierzo que reclama medidas para el hospital de la región. (Oncobierzo)

La atención de los pacientes oncológicos ha dependido, hasta ahora, de médicos desplazados de otras zonas de Castilla y León, un sistema que acumulaba retrasos en las citas y que hacía que los enfermos nunca fuesen atendidos por el mismo doctor. Esta estrategia se ha amplificado ahora para las consultas externas y ahora llegan “hasta 27 médicos” al día, explica Abraila, asegurando que cada paciente tiene siempre al mismo doctor. “Antes podías estar esperando tres horas a que apareciera un oncólogo y ahora en media hora te atienden”, celebra el berciano.

No ocurre así con la planta de oncología, que ahora cubren médicos internistas y no oncólogos. Estos mismos doctores han advertido a la Consejería de Sanidad de que no están “capacitados para gestionar de manera integral una planta de Oncología”. En su comunicación, los internistas recalcaron que su especialidad es la medicina interna y no la Oncología, y que su participación debería limitarse a la revisión de tratamientos no oncológicos, pese a que estén capacitados para tratar urgencias.

Un Plan Asistencial para El Bierzo

La Consejería de Sanidad de Castilla y León todavía no se ha puesto en contacto con la plataforma, critica Abraila, pero sí ha presentado un Plan Asistencial Integral del Bierzo, que contempla la implementación de 123 medidas para mejorar la atención sanitaria en la región.

El plan incluye una inversión de 14,4 millones de euros y la incorporación de 84 nuevos profesionales al sistema de salud de la comarca, de los cuales 24 serán médicos y 30 enfermeros. Tendrá especial atención para el servicio de oncología, donde esperan tener hasta seis médicos contratados con el tiempo. Sin embargo, son actuaciones que se plantean a largo plazo, para el primer trimestre de 2026.

Aunque parecen buenas medidas, desde Oncobierzo no confían demasiado en su aplicación. “Hasta que no se concrete y se vayan haciendo las cosas, somos muy escépticos”, afirma Abraila. “Nosotros vamos a lo nuestro, para intentar conseguir que se den todos los medios para los pacientes, es lo único que nos mueve”, dice.

La plataforma Oncobierzo ha contado con gran apoyo desde su inicio y ha logrado recoger más de 100.000 firmas a través de la plataforma Change.org. Celebridades como José Coronado, Carmen Lomana, Lydia Lozano, Lydia Valentín o Susana Griso han compartido en sus redes sociales vídeos a favor de la iniciativa. Esperan una manifestación multitudinaria para este domingo.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.