La presidenta de un grupo contra los derechos LGTBI o un exministro “en defensa de la vida”: así son los ponentes de la cumbre antiabortista en el Senado

Una protesta a favor del aborto en Estados Unidos. (Robert Cohen/St. Louis Post/AP)

Una jurista y profesora de Derecho activista en contra del aborto, la presidenta de un grupo dedicado a presionar contra una supuesta promoción de la homosexualidad en la infancia o diferentes líderes políticos mundiales que aseguran que la interrupción del embarazo es un “crimen brutal” y un “asesinato de niños”. Estas son algunas de las descripciones de los ponentes que formarán parte de la llamada VI Cumbre Transatlántica, que tendrá lugar el próximo lunes 2 de diciembre en Madrid. Bajo este nombre se esconde una cumbre antiabortista que acogerá el Senado pese al rechazo de la izquierda, pero que cuenta con el apoyo del PP, que tiene la mayoría en la cámara.

En esta cumbre participarán más de 40 países de todo el mundo, y entre los ponentes se encuentran políticos y profesionales de todas las tallas. El evento está organizado por Red Política de Valores (Political Network for Values), que se declara abiertamente en contra del aborto y a favor de la “protección de la vida y la familia”, y que está presidida por el líder ultraderechista chileno José Antonio Kast. En su decálogo de “compromisos con la dignidad humana y el bien común”, detalla que el aborto, al igual que la eutanasia, “no puede ser considerado como un derecho”.

El presidente de honor de esta cumbre será el que fue ministro del Interior entre 1996 y 2001 bajo el Gobierno de Aznar, Jaime Mayor Oreja. El político popular también es presidente de la Fundación NEOS, que tiene como base “fundamentos cristianos”, entre ellos la defensa de la vida. “Porque la vida es un don, un privilegio, al que ningún ser humano puede poner fin”, dice su página web, mientras en el apartado “a qué decimos ‘no’”, se puede leer “a la ley de ampliación del aborto”.

Otra de las figuras más radicales de la cumbre puede ser la de George Kaluma, miembro del Parlamento de Kenia, que estaba confirmado como conferenciante el pasado 18 de septiembre, como publicó la organización. Kaluma ha defendido la cadena perpetua para gays y lesbianas. “Es un delito ser gay, lesbiana o acostarse con animales en Kenia. [...] Propondré al Parlamento aumentar la pena a cadena perpetua para mantener a los hijos e hijas de Sodoma y Gomorra alejados de la gente libre”, dijo en X en enero de 2023. Red Política de Valores ha comentado a Infobae España que no será conferencista, pero sí está registrado como participante, aunque los organizadores ya no saben si asistirá porque no han “conseguido tener contacto con él en las últimas semanas”.

La jurista y profesora de Derecho en la Universidad Carlos III, María Calvo, también será otra de las conferencistas. Calvo es escritora, y entre 2005 y 2024 ha escrito una docena de libros, especialmente dedicados a la educación diferenciada entre niños y niñas y a la figura de la mujer. Este año ha publicado La mujer femenina (Rialp, 2024). “Desde el comienzo de los movimientos feministas, la mujer ha ganado en derechos y ha perdido en identidad”, se lee en la sinopsis. “El aborto supone una fractura profunda e insalvable en el corazón de la feminidad”, menciona en el interior del texto.

Por otro lado, estará Sharon Slater, fundadora y presidenta del Observatorio Internacional de la Familia, una organización cristiana fundamentalista estadounidense que, además de rechazar el derecho al aborto, promueve la abstinencia sexual hasta el matrimonio y defiende las terapias de conversión.

Dos activistas durante una acción de FEMEN durante un pleno en el Senado. (Diego Radamés/Europa Press)

La cumbre antiabortista tendrá lugar el 2 de diciembre, si bien el día anterior habrá una recepción con música en el Teatro Real. Entre los puntos previstos que ha compartido la organización, se encuentran: “Cambiando el rumbo hacia una cultura de la vida” o “Libertad de expresión y libertad religiosa, pilares de la democracia”. A las 08:00 de la mañana también habrá misa en el Real Monasterio de la Encarnación, a cinco minutos andando del Senado.

La lucha de la izquierda por impedir su celebración

La Mesa del Senado aprobó el pasado julio la cesión de una sala a esta entidad para que celebrase allí su “cumbre” anual en diciembre. El pasado 2 de octubre, el PSOE solicitó al presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, que se anulara la celebración, pero un par de días después, el PP decidió mantener la celebración de la cumbre antiabortista, pese a contar con la oposición de toda la izquierda, el PNV, Junts, el Gobierno y varias asociaciones feministas. En la reunión que se celebró el pasado 8 de octubre, el órgano rector del Senado sometió a votación un recurso de amparo presentado por el PSOE, que buscaba revertir la decisión de julio de ceder una sala a la Red Política de Valores.

El recurso fue rechazado con los cuatro votos favorables del PP frente a los tres del PSOE, según confirmaron un portavoz oficial de la presidencia del Senado y un representante del Grupo Socialista. Por este motivo, el pasado 19 de noviembre varias activistas de FEMEN protestaron en la cámara interrumpiendo el pleno con gritos de “el aborto es sagrado” desde la tribuna del público con el torso desnudo.

Dos activistas durante una acción de FEMEN durante un pleno en el Senado, a 19 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (INFOBAE ESPAÑA)