Una española que vive en Alemania explica lo peor de vivir allí: “Lo pasamos mal”

Sonia, la joven española que cuenta su experiencia viviendo en Alemania. (@soniabin_)

Seguro que en algún momento has fantaseado con la idea de dejarlo todo y mudarte a Alemania en busca de una vida mejor: ahorrar más, disfrutar de mayores comodidades y experimentar una nueva cultura. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad no cumple las expectativas? Sonia, una española que decidió empezar esta aventura, ha compartido en la red social TikTok las dificultades que enfrentó y por qué su experiencia estuvo lejos del sueño que imaginaba.

Sonia llegó a Alemania con la ilusión de construir una vida mejor junto a su pareja. Sin embargo, su experiencia estuvo lejos de ser la que esperaba. Tras regresar temporalmente a España, decidió volver al país germano en busca de nuevas oportunidades, pero las dificultades no tardaron en aparecer. El primer obstáculo fue encontrar un hogar en el que se sintieran cómodos. “Nos costó mucho encontrar un sitio bonito para vivir. Contactamos con una empresa que ayuda a inmigrantes con todos los papeleos, pero aun así el proceso fue largo y complicado”, relata. Finalmente, encontraron un pequeño apartamento en un barrio residencial acomodado, lo suficientemente espacioso para vivir con sus dos perros.

Sin embargo, las tensiones comenzaron casi de inmediato. Sonia y su pareja se enfrentaron a un casero problemático, que no respondía a sus mensajes ni aclaraba dudas sobre los servicios básicos del piso. “Un día nos pidió 80 euros adicionales por la factura de la luz, pero nunca nos enseñó un justificante ni nos dijo con qué empresa estaba contratada la red. Nos advirtieron que podría estar conectado ilegalmente a la luz de otro vecino”, explica. Temiendo posibles problemas legales, la pareja optó por mudarse nuevamente.

Pero los problemas no terminaron ahí. El nuevo apartamento les permitía vivir más cómodos con sus dos mascotas, parecía ideal para ellos. Pero el primer día en que el novio de Sonia salió a pasear con los perros, una vecina empezó a hacerle fotos. “De repente, esta señora a la que he apodado ‘la vieja mala’ sacó una cámara réflex por la ventana y le hizo fotos mientras gritaba que estaba prohibido pisar el césped”, relata Sonia.

El comportamiento de la vecina empeoró con el tiempo. Sonia explica que siempre les estaba vigilando con su cámara desde la ventana. Se sentían acosados, ya que parecía que les esperaba para fotografiarles en cualquier momento. Cuando decidieron recurrir a la policía, la respuesta fue desalentadora: mientras la vecina no fotografiara su propia casa, no estaba infringiendo la ley. “Incluso nos dijeron que era algo común en personas mayores de la zona y que probablemente no les gustaban los extranjeros”, añade indignada.

Idealizar Alemania

Para los extranjeros que deciden mudarse a Alemania, la experiencia puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el país ofrece una economía sólida, excelentes oportunidades laborales y un alto estándar de vida. Sin embargo, integrarse en la sociedad puede ser un desafío. La barrera del idioma, las normas culturales estrictas y, en algunos casos, la actitud reservada hacia los inmigrantes dificultan la adaptación. Aunque hay quienes logran construir una vida plena en Alemania, hay que recordar que emigrar no es solo un cambio de casa, sino una transformación total.

La falta de vida social fue otro factor determinante para Sonia. A pesar de sus esfuerzos, le resultó casi imposible establecer conexiones fuera del trabajo. “Solo hablaba con mis compañeros, y durante los fines de semana me sentía completamente aislada. Lo único que esperaba con ganas era que llegara el lunes para volver a la oficina”, lamenta. Este aislamiento, combinado con las tensiones vecinales y las dificultades económicas, empeoró la visión idealizada que tenía de la vida en Alemania. Al final, decidió regresar a España y volver a su vida anterior.

