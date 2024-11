Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, da un significativo paso en su lucha contra la bulimia: “Estoy orgullosísima de mí misma”

Carla Vigo en una imagen de archivo (Europa Press)

“Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años cuando comencé a verme mal en el espejo”. Estas son las primeras líneas del desgarrador comunicado que Carla Vigo emitió en marzo de 2023 y con el que sacó a la luz su trastorno de la conducta alimentaria que, además, está relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal. Entonces, la sobrina de la reina Letizia se encontraba ingresada en un hospital a consecuencia de la bulimia que padece desde hace años, una lucha interna que, hasta entonces, había llevado en completo silencio.

“Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos”, continuó afirmando entonces. Desde que la hija de la difunta Erika Ortiz recibió este diagnóstico, ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico con el fin de mejorar este aspecto en su salud y aprender a convivir con esta realidad.

Durante todo este tiempo, Carla Vigo ha estado volcada por completo en su lucha contra la bulimia. Tanto es así que, ahora ha desvelado el importante paso que ha dado en mitad de este complicado proceso. Sumamente feliz y orgullosa, la joven ha compartido en sus redes sociales su progreso. Y es que tanto para ella como para el resto de personas que padecen este tipo de trastornos, irse de compras puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza.

Carla Vigo en una imaegn de archivo (Europa Press)

“No pasó nada”

La situación que puede darse cada vez que una persona entra al probador para observar cómo le queda una prensa, puede provocar tales tipos de pensamientos que, en su mayoría, estar dirigidos a mermar su autoestima. Pero parece ser que la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha dado un gran paso en este sentido. “Tengo que contarte una cosa. El otro día me probé un vestido que no me cabía y no pasó nada. En plan, ni me sentí mal, ni me castigué ni nada. Estoy superorgullosísima de mí misma”, ha expresado la joven a la doctora Beatriz Martínez Núñez, psiquiatra infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid, con quien parece tener una estrecha relación.

“Me haces el día. Me alegro muchísimo. Mirarse sin castigarse tiene mucho valor. Te mando un superabrazo”, han sido las palabras con las que ha respondido la experta en este tipo de trastornos. Cuando Carla Vigo sacó a la luz su lucha interna, dejó saber que en este duro proceso un punto fundamental lo jugaba su entorno cercano, sus amigos y su familia. Sus abuelos maternos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, se han convertido en un gran apoyo para la joven en los momentos más complicados de la enfermedad. Y es que en varias ocasiones le han acompañado al hospital. Quien también habrá sentido una gran preocupación por su sobrina es la reina Letizia, aunque, esos sí, desde la discreción que su posición como esposa de Felipe VI le exige.