Las ‘purgas’ de Pedro Sánchez en Argentina, México, Uruguay, Brasil, Chile y República Dominicana: “Ferraz pide obediencia ciega o estás fuera”

El PSOE que dirige Pedro Sánchez tiene un problema al otro lado del Atlántico. Las agrupaciones socialistas de Argentina, Uruguay y Chile están controladas actualmente por una gestora. La de Brasil ha desaparecido directamente. En México y República Dominicana ya hay nueva ejecutiva tras haber pasado también por la experiencia de una gestora. Cada caso tiene sus peculiaridades, pero todos los protagonistas consultados coinciden en señalar directamente a Pilar Cancela, actualmente secretaria de Estado de Migraciones en el Gobierno central y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como responsable de las sedes en el exterior. Desde Suramérica, militantes que tuvieron importantes responsabilidades denuncian que Ferraz les ha olvidado y que cuando se han quejado se han producido los cambios al frente de estas agrupaciones, “las purgas”.

Josefina Tomé es hija de exiliados republicanos en México. Allí nació y allí se afilió al PSOE. Maestra y directora de una escuela (ahora ya jubilada), fue secretaria general de la agrupación socialista en México durante muchos años hasta “que fui suspendida de militancia”. Prefiere ser prudente en sus declaraciones. “Con Pilar Cancela se acabó todo. Siempre ha sido una persona muy distante y creo que no nos ha ayudado”. Ferraz decidió disolver en septiembre de 2022 su agrupación en México (donde viven 149.345 españoles con derecho a voto). Varios militantes decidieron entonces presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido. “Seguimos esperando respuesta”, asegura Josefina.

¿Por qué se disolvió la agrupación? “Porque celebramos una asamblea de afiliados en marzo de 2022 para renovar nuestra comisión ejecutiva, de acuerdo con el calendario fijado en el 40 Congreso Federal y al amparo del artículo 20 de los estatutos federales que establecen que las agrupaciones del PSOE en el exterior se regirán por sus propias normas. Es cierto que no se remitió a Madrid la propuesta de fecha para la celebración de esta asamblea, pero entendimos esa notificación no como un requisito estatutario sino como una sugerencia de planificación. Simplemente nos suspendieron y nos pusieron una gestora porque no notificamos la asamblea”, resume resignada Josefina, que se sigue sintiendo socialista y “Sanchista, aunque estemos suspendidos”. Entonces había más de 70 afiliados, asegura Josefina. “Ahora no sé cuantos quedarán”.

Pilar Cancela, responsable del PSOE de las agrupaciones en el extranjero

En Argentina, donde hay la mayor colonia de españoles que pueden ejercer el derecho a voto (440.800), la situación es más surrealista. Lorena Suárez era la secretaria general hasta este agosto, cuando renunció voluntariamente. ¿Por qué? Hay varias versiones. Entre los militantes circula un video confuso (al que ha tenido acceso Infobae España) en el que se oye a Suárez intentando conseguir votos para las generales de 2023 y sugiere que se pueda hacer votar a personas ya fallecidas. Hay que destacar que el sufragio en Argentina es “personal, universal, único, e intransferible”. Gustavo Acosta fue el predecesor de Suárez en la secretaría general (cargo que ocupó entre 2012 y 2024) y hoy es miembro del Comité Ejecutivo Federal. Una de las voces más autorizadas entre los socialistas de este país. De hecho, lleva 28 años afiliado al PSOE.

La gestora de Argentina controlada desde Madrid

“Supongo que Lorena Suárez dimitió por dignidad. Pero aquí el problema es Pilar Cancela. Ella es la responsable de todos los desacuerdos que hay en las agrupaciones en el exterior. ¿Y no pasa nada desde Madrid?, ¿No hay ningún responsable?”, se pregunta. Preguntado por qué hay tantos problemas en tantos países, Acosta señala que “el PSOE debe ser un partido democrático, pero aquí se exige obediencia ciega o estás fuera”. También lamenta que la pérdida de fuerza electoral que el PSOE está sufriendo en Argentina y recuerda que en Asturias, por ejemplo, ha habido presidentes autonómicos socialistas por el voto procedente de este país. De momento, en Argentina hay una gestora, cuyo uno de sus miembros está en Madrid. “Esta es una de las reflexiones que hay que hacer. Esto no puede ser. Igual que sería recomendable que el responsable de las agrupaciones extranjeras no estuviera en España”.

En Uruguay (62.000 españoles con derecho a voto) también hay una gestora. Vicenta González, emigrante asturiana de 65 años, fue su última secretaria general. Antes fue secretaria de organización en este país suramericano y miembro del Comité Ejecutivo Federal con Pedro Sánchez. “Renuncié junto a toda la ejecutiva en 2022. Lo dejamos porque no nos considerábamos apoyados por Pilar Cancela. Ella viajó a Uruguay cuando ya habíamos convocado las elecciones internas y quiso hacer una ejecutiva a dedo. Simplemente, queríamos democracia y nos impusieron una gestora. Una gestora que lleva ya dos años y medio muy alejada de los militantes. La dirige una persona que vive en Madrid”. González señala que a día de hoy no sabe si sigue siendo militante.

Representantes de América en un reciente Comité Federal

En Brasil (124.000 españoles que pueden votar) las cosas están peor. La agrupación directamente ha desaparecido. Pepe Rial, neurocirujano de origen gallego, fue su último secretario general, cargo que ocupó 15 años. “El PSOE en Brasil ya no existe. Los afiliados, llegamos a ser 380, habían perdido el interés. Ha muerto por desidia. Y desde Madrid no nos ayudaron. Ni siquiera nos contestaron al correo en el que anunciábamos que cerrábamos. Yo creo que el partido no tiene ningún interés en las agrupaciones en el exterior. Nos han abandonado. Así lo siento”. En República Dominicana (32.000 españoles) también se llegó a nombrar una gestora cuando el secretario general era Eduardo Pahino, empresario gallego que emigró a este país y que desempeñó el cargo entre 1997 y 2021.

“Toda la ejecutiva y yo diría que el 90% de la afiliación nos fuimos del partido. También nos pusieron una gestora con el argumento de que no habíamos comunicado la fecha de una asamblea. El pretexto para intervenirnos, porque aquí no había ningún conflicto ni lucha de poder”. Pahino reconoce que nunca apoyó a Pedro Sánchez. “Yo era de Susana Díaz. Así nos pagaron años de sacrificio por unos intereses espurios. Lo podían haber hecho con más elegancia. Una cosa es segura. El PSOE está muerto en América”, sentencia. “Este es un partido de empleados”

Recuperar el discurso político

Pilar Cancela, señalada por todos, atiende a este diario. “Yo asumo las decisiones que se han tomado, decisiones que han sido refrendadas por la ejecutiva nacional y el comité federal”. Cancela asegura que en todas estas agrupaciones se han tomado medidas tras intentar dialogar, sin imposiciones, aunque reconoce que lo de República Dominicana fue una excepción, “donde se cuestionaba permanentemente al secretario general del partido, Pedro Sánchez”. La responsable del PSOE en el extranjero asegura que el objetivo en Suramérica con estos cambios que se han producido es recuperar el discurso político, fomentar la participación, ampliar la influencia institucional, hacer crecer las agrupaciones y que pueda haber un equilibrio entre nuevas generaciones, un nuevo relevo, y gente con experiencia. “El PSOE es un partido serio y democrático, no un chiringuito de amigos”.

La ejecutiva del PSOE Argentina en una viaje a España. En un círculo negro, la ex secretaria general Lorena Suárez

Cancela sí quiere profundizar en lo que ha pasado en Argentina, asegurando que desconoce que se hayan podido cometer irregularidades. “Lorena Suárez dimitió tras ser propuesta por la ejecutiva argentina. Simplemente, le estaban cuestionando constantemente y decidió no seguir. No la compensaba. A lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Ahora hay una gestora. Lo óptimo es que no haya gestoras en ningún sitio. Iremos corrigiendo estas anomalías poco a poco”. Lo cierto es que la sede de Argentina llegó a tener más de 1.000 afiliados y ahora no llegan a 500 y eso que en un correo enviado por la propia Cancela reconoce que la agrupación argentina es y “modélica en gestión y acción política”. En Chile, por ejemplo, también hay una gestora porque apenas había actividad de partido. De hecho, el ex secretario general vivía en Andalucía y así era muy difícil trabajar sobre el terreno.

Otras fuentes de Ferraz entienden que es normal que se quiera dar un impulso a aquellas agrupaciones extranjeras que se habían acomodado. En República Dominicana, por ejemplo, la nueva ejecutiva ha conseguido pasar de 25 a 320 afiliados. En Uruguay la anterior ejecutiva se ha quedado con las llaves de la sede y no las quiere entregar. “No es posible que una agrupación, como la uruguaya, que llegó a tener 1.200 afiliados, nos llegaran solo 13 votos en unas elecciones”. Las mismas fuentes señalan que en muchas de estas sedes exteriores había muchos dirigentes que querían eternizarse en el puesto con la consiguiente “guerra de egos”. Este diario ha preguntado al PSOE la evolución del número de afiliados en las agrupaciones de Suramérica. No ha habido respuesta.