La taberna de Badajoz que defiende lo extremeño y tiene su carta en pesetas: un nuevo Solete Repsol que premia la tradición

Taberna Terrón, en Badajoz (Instagram / @tabernaterron)

En su décima edición, la Guía Repsol ha sumado a su lista de Soletes más de 300 nuevos establecimientos, todos ellos elegidos bajo un criterio; el de la cocina de toda la vida. Así, estos Soletes homenajean a locales centenarios que han resistido durante décadas, fieles a su tradición, aunque también a proyectos nuevos de jóvenes profesionales que han apostado por la tradición, bares y restaurantes que acaban de arrancar, pero que se han tomado muy en serio su tarea de rescatar la memoria gastronómica de su tierra.

Una de estas nuevas apuestas, que cuidan lo clásico con mimo, se encuentra en la ciudad de Badajoz, una taberna escondida en las calles de su Casco Antiguo. Se trata de Taberna Terrón, un sitio donde ir a tomar un aperitivo de los de antes, donde disfrutar de las tapas extremeñas de siempre acompañadas de un buen vermú y un ambiente único.

La Taberna Terrón es una de las últimas incorporaciones gastronómicas al centro de la ciudad pacense, ubicada en la calle Zurbarán, 20. Abrió sus puertas en primavera de este mismo año 2024 y, desde sus inicios, sus fundadores dejaron clara su filosofía: defender lo extremeño con platos y productos tradicionales de la zona y una esencia entrañable. Con su carta, en esta taberna nos invitan a viajar en el tiempo, a base de guisos y platos tradicionales llenos de alma y cariño.

Los productos del cerdo protagonizan la carta de esta taberna (Instagram / @tabernaterron)

Su carta comienza con un dicho: “Del guarro, hasta los andares”. Esta expresión, incluida ya en el acervo popular, evidencia una cultura gastronómica propia de muchos lugares de España; también, por supuesto, de Extremadura, la tierra del jamón ibérico pata negra. En esta sección de la carta de la Taberna Terrón encontramos platos con el cerdo como protagonista, en todas sus formas y versiones: desde su mayor clásico, los torreznos de la Juana, hasta otras opciones como el carpaccio de beta ibérica, la brocheta de solomillo con verduritas o las costillas a la barbacoa.

A las recetas a base de cerdo se suman otros platos y tapas, con la verdura, el pescado y el queso como protagonistas: alcachofas fritas con salsa de yogur, pan bao con calamaritos y alioli, brioche de carrillera al vino tinto, cremosito del Júcar gratinado con miel o su versión de la ensaladilla, entre otros. Todo ello acompaña a la perfección a su vermú de grifo, por el que muchos pacenses peregrinan cada domingo a Terrón.

De todas las opciones de su carta, los expertos de la Guía Repsol recomiendan su ensaladilla y sus croquetas de cachuela, un untable denso y sabroso típico de Extremadura y elaborado a base de hígado de cerdo frito en manteca de cerdo con ajo, pimentón y otros condimentos. Por supuesto, también recomiendan sus torreznos, quizá su plato estrella.

La buena cocina tradicional no es lo único que atrae a los comensales a su interior. En lo estético, a esta taberna no le falta un detalle, con una decoración que emula a las casas y bares antiguos de la zona. Por eso, sus mesas son mesas camilla, sus jarrones y vajillas parecen sacados de la casa de cualquier abuela extremeña y sus paredes están llenas de cuadros y espejos que ya podrían recibir el manido adjetivo de vintage. Para terminar de viajar en el tiempo, han decidido completar su carta con el precio en pesetas, escrito al lado de su valor en euros para quien no tenga el cambio en mente.

Otros nuevos ‘Soletes’ extremeños

A esta taberna se suma otro restaurante premiado en la ciudad de Badajoz: La Abuela Justa, una casa de comidas en pleno centro de la ciudad que lleva años trabajando para mantener el recetario clásico. Maite y Guti, sus propietarios, han instaurado el jueves como ‘Día del cocido’, una receta que se ha convertido ya en toda una insignia en Badajoz.

Fuera de la ciudad, aunque aun en la provincia pacense, este año se han sumado a la lista de Soletes otros cinco establecimientos: Casa Agustín (Almendralejo), Casa Fuentes (Olivenza), El Fogón de Santa María (Alburquerque) y Eritas (Jerez de los Caballeros). Otros tantos locales, bares, restaurantes y casas de comidas llenas de tradición, han sido premiados en la provincia de Cáceres. Es el caso de Doña Tomasa (Cabañas del Castillo), El Labrador (Caminomorisco), El Redoble (Hoyos), El Rincón de Calleja (Valencia de Alcántara), La Posada (Aldea del Cano) y Vera Dulce Vera (Villanueva de la Vera).

