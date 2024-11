El restaurante de Sevilla donde cenó Johnny Depp: un homenaje al producto andaluz con espectaculares vistas a la Torre del Oro

Johnny Depp waves as he present "Modi, three days on the wing of madness" his second film as director, at Seville’s European Film Festival in Seville, Spain, November 9, 2024. REUTERS/Marcelo del Pozo

Este fin de semana, Johnny Depp ha revolucionado la ciudad de Sevilla. El actor estadounidense aterrizaba en España para celebrar el Festival de Cine Europeo de Sevilla, acto en el que ha presentado su segunda película como director, Modi-Three Days on the Wing of Madness, en el emblemático Real Alcázar. Este festival, que se celebra del 8 al 16 de noviembre en la capital andaluza, ha contado con la presencia del actor, quien ha aprovechado su estancia en la ciudad hispalense para mostrar, una vez más, su aprecio por la cultura española.

Johnny Depp siempre ha manifestado su amor por España y, durante su paso por nuestro país, no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de nuestra maravillosa y variada gastronomía, en este caso la propia de Sevilla. Y lo ha hecho con una cena muy andaluza, para la que ha elegido uno de los restaurantes más concurridos de toda la ciudad. Se trata del restaurante Río Grande, todo un ‘place to be’ que llena cada día sus salones y que cuenta con una de las mejores vistas hacia la Torre del Oro. El artista fue visto saliendo de este restaurante la noche del sábado, tras la presentación de su película.

La historia de este local se remonta a 1956, cuando el primer restaurante bajo este nombre abrió en la calle Betis. Desde entonces hasta ahora, este lugar ha sido siempre uno de esos lugares donde la alta sociedad sevillana se encontraba para ver y dejarse ver. Especialmente durante los años 80, Río Grande fue centro de importantes eventos, comidas y homenajes, así como punto de encuentro para toreros, artistas, intelectuales, y para cualquier sevillano o visitante que quisiera disfrutar de una experiencia distinguida.

Ubicado en la ribera del río Guadalquivir, cerca del puente de Triana, el restaurante Río Grande abría sus puertas de nuevo, completamente reformado, en el verano de 2023, de la mano del Grupo Carbón, parte del Grupo Larrumba Holding. Se trata de uno de los locales de restauración más exclusivos de Sevilla, con un equipo dirigido por el chef Mariano Barrero, cocinero ejecutivo del grupo especializado en el tratamiento del producto de temporada y la cocina en las brasas.

Las vistas desde el restaurante Río Grande (Web del restaurante)

¿Qué se come en el restaurante Río Grande?

Río Grande ofrece una experiencia gastronómica que resalta los productos locales, con una carta que incluye como grandes protagonistas pescados y mariscos de las costas gaditana y malagueña. Algunos de los productos que se pueden encontrar en su carta son la gamba blanca y el cerdo ibérico de Huelva, las coquinas de Isla Cristina, el atún y la lubina de Barbate, los molletes de Antequera o las verduras de cultivos ecológicos de Almería.

Su oferta gastronómica se divide en varios espacios. Por un lado, su restaurante, el espacio más distinguido del edificio con una carta para comer o cenar a base de buen producto y brasas. Por otro, El Balcón de Río Grande, un espacio que ofrece una selección de tapas que incluye conservas, encurtidos, salazones y embutidos, así como tapas frías y calientes. A esto se suma un tercer espacio, el Pantalán de Río Grande, un muelle exterior con vistas al Río Guadalquivir, decorado con acabados materiales naturales, donde disfrutar de una espectacular carta de cócteles.

Entre los platos que se pueden probar en este restaurante sevillano se encuentran opciones tan sugerentes como el foie mi-couit con camarones, el tartar de atún rojo de Almadraba o el pescaíto frito, todo un clásico de los bares y tabernas andaluces. Las chacinas serranas y la carne ibérica de bellota son otros ingredientes destacados, sin olvidarnos de sus platos estrella: los arroces al estilo alicantino, negro, con marisco, bogavante o con verduras.

