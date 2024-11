Paola Dominguín cumple 64 años: musa de pasarelas, sus papeles en el cine español y su romance con José Coronado

PAOLA DOMINGUÍN (Imagen de archivo)

Paola Dominguín, nacida en Madrid en 1960, cumple este martes 64 años. La hermana de Miguel Bosé permanece alejada de los focos desde hace varios años; no obstante, se mantiene como un referente cultural español gracias a su multidisciplinar carrera, que aborda una amplia presencia en los medios gracias a su participación en el mundo de la moda y la interpretación. Aunque su talento y trabajo hablan por sí solos, su vida amorosa ha estado cuestionada en varias ocasiones, ya que no solo proviene de la famosa familia Dominguín Bosé, sino que también fue pareja de José Coronado.

Desde muy joven, Dominguín mostró interés en las artes. Posiblemente, porque le venía de familia. Es la menor de los tres hermanos que nacieron del matrimonio entre el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé. Además, su padrino es ni más ni menos que Pablo Picasso, aunque su carrera decidió enfocarla en otras disciplinas. Su formación comenzó en el Liceo Francés de Madrid, donde estudió baile e interpretación. Más tarde, se trasladó a París para formarse en la prestigiosa Escuela de Mimo de Marcel Marceau, donde permaneció tres años perfeccionando sus habilidades. Además, recibió enseñanzas de técnicas circenses con Victoria Chaplin, hija del icónico Charlie Chaplin, lo que fortaleció su presencia en este arte.

Pero antes de volcarse de lleno en la actuación, Dominguín triunfó en el mundo de la moda, desfilando para algunas de las firmas más reconocidas de Europa. A lo largo de su carrera trabajó con diseñadores de renombre como Valentino, Armani, Calvin Klein, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Oscar de la Renta y YSL. Pero, sin duda, uno de sus mayores lazos fue con el diseñador español Francis Montesinos, de quien se convirtió en musa y con quien mantiene una amistad cercana desde hace décadas.

Su estilo y presencia en la pasarela la convirtieron en una modelo internacional muy solicitada en ciudades como París y Milán. Sin embargo, en cada desfile, Paola llevaba consigo sus raíces españolas, añadiendo un toque especial a cada aparición. Para Montesinos, Paola fue más que una modelo: fue una inspiración que le permitió plasmar en sus diseños un aire de elegancia y sofisticación con un toque único.

El salto a la interpretación llegó pronto, y su primera experiencia fue en el cine con la película italiana California, una producción de estilo western. Años después, tuvo una breve aparición en Hable con ella, de Pedro Almodóvar, aunque su papel más memorable fue en la serie de televisión Todos los hombres sois iguales. A lo largo de su carrera también se desempeñó como presentadora de programas como Sábado Noche y Channel número 4 en la cadena Cuatro.

Su romance con José Coronado

Como miembro de una de las familias de artistas más conocidas del país, su vida amorosa no podía ser menos. Y en los años 80 protagonizaría una de las relaciones más intensas y polémicas de la década, e incluso llegó a especularse sobre un triángulo amoroso con Isabel Pantoja. Su historia de amor con el galán español comenzó en 1987, durante el rodaje de Brumal, una película en la que ambos actuaban.

En solo unos meses, se convirtieron en la pareja del momento y Paola quedó embarazada en solo unos meses. En 1988 nacería Nicolás, su único hijo en común. Sin embargo, la relación duró solo tres años y terminó de manera complicada, provocada por las infidelidades del actor. Según reveló en Sálvame Deluxe: “En aquellos momentos padecía mucho… lloré lo que no estaba escrito como cualquier mujer engañada. Lo he pasado muy mal”. “Hubo un tiempo en el que no le podía ni ver porque estaba herida”, llegó a confesar.

Portada de la revista ¡Hola! en 1988 (HOLA.COM)

La hija de Lucía Bosé admitió que Coronado “es buena persona, pero mala pareja”, y también afirmó que le fue infiel con más de una mujer. “Yo me lo busqué que me lo contara. Le pregunté cuarenta veces si me había puesto los cuernos y al final un día me lo dijo”, reveló en el programa de Telecinco y señaló a una de sus conquistas, Amparo Larrañaga. Aunque no confirmó si Isabel Pantoja también se encontraban entre ellas.

Tras varios años de disputas, Paola Dominguín y José Coronado hicieron las paces por el bien de su hijo: “Tardé varios años en tener buena relación con José Coronado después de separarnos”. Y reconoció que, tal vez, se enamoró de él porque era un conquistador como su padre. “Es lo que había visto en casa”, confesó. Años más tarde, volvería a ilusionarse con Manuel Villalta, teclista de grupos como Nacha Pop y Gran Wyoming. En 2009 anunciaron su separación, pero juntos, tendrían a su segunda hija, Alma Sofía, quien actualmente trabaja como maquilladora y vive alejada de la fama de la familia. Y, a diferencia de ella, su hermano Nicolás sí que ha seguido a la industria que ha mamado, ya que se dedica al mundo del modelaje y la interpretación.

Paola Dominguín con su hijo Nicolás y Alma Sofía en una imagen compartida en Instagram (@paoladominguinbose)