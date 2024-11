Broncano manda un mensaje a los afectados de la DANA en ‘La Revuelta’: “Vamos a hacer porque esto se recuerde y no quede solo ahí”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La DANA ha dejado estragos en Valencia que serán muy difíciles de superar. Con pueblos destruidos, vidas destrozadas y 211 fallecidos, varios municipios del Levante han perdido todo lo que conocían. Sin embargo, el pasado martes por la tarde, España no era consciente de las consecuencias del temporal que azotaba a la parte este de la península. Por ello, La Revuelta continuó con su programación habitual; no obstante, al día siguiente y con todas las portadas abriendo con la tragedia, La 1 decidió retirar el espacio para hacer un formato informativo sobre la DANA.

Por ello, este lunes Broncano ha vuelto por todo lo alto con la intención de animar dentro de lo posible a las víctimas y a la audiencia española. A toque de un bombo que tenía escrito “Fuerza Valencia”, el presentador ha querido dar unas palabras de coraje a su público: “Hay bombo a media hasta para mandar un abrazo a la gente de Valencia”. Y ha justificado que su intención es alegrar todo lo posible a quienes siguen luchando en la Comunidad Valenciana por salir lo antes posible del horror.

“La gente a la que más le afecta todo esto no estará viendo la televisión hoy. Aún así, si mañana alguien ve un trozo del programa en el móvil mientras descansa de los cepillos y las palas, que sepa que nos acordamos y vamos a hacer porque esto se recuerde y no quede solo ahí. No ahora, sino dentro de unas semanas o unos meses que será el momento más importante. Os mandamos un beso a todos y a todas”, ha comentado.

Además, ha comentado que hasta el último momento no sabían si seguir adelante con la emisión de hoy: “Hoy hemos dudado por la mañana sobre si parar o cómo hacer el programa”. No obstante, Broncano ha confesado que han decidido hacer lo que mejor se les da: “Hemos pensado que la forma de gestionar el dolor en esto son muy distintas y habrá gente a la que no le apetezca ver el programa hoy. Pero a la gente que sí que le apetezca reírse un rato y descansar la cabeza, pues intentaremos con las herramientas que tenemos hacer bromas”. Y, durante todo el espacio, se han mantenido los mensajes para donar a la causa. “También habrá durante le programa un código QR donde la gente puede entrar y son distintos sitios que mandan ayuda a Valencia”, ha explicado el jiennense.

“Ahora están ayudando a limpiar pueblos y ciudades”

Para comenzar con el toque de humor, Miguel Montoro ha sido el primer invitado de la noche. Acudió al programa con trece años cuando se hizo famoso por su gracioso video en internet: “Hòstia, pilotes! Que són de bones! M’encanten!”. Y ahora, varios años después y ya con 18 años, regresa al espacio de nuevo. Sin embargo, antes de comenzar su intervención ha querido hacer un alegato a favor del campo: “Los agricultores de España tienen que tirar su producción y están cerrando granjas porque no venden y estamos comprando afuera. Pero son los primeros en venir a ayudar cuando hace falta. En el confinamiento se movieron para que todo el mundo pudiera tener alimento y ahora están ayudando a limpiar pueblos y ciudades. Eso a mí no me gusta”.

Se convirtió en todo un fenómeno viral con 11 años y podía haber enfocado su carrera a ser youtuber o streamer. Miquel Montoro se ha hecho herrero 🔨Eligió el camino del metal.



En defensa de la formación profesional y los oficios #LaRevuelta pic.twitter.com/zpkS1oI5Jx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2024

Tras él, han entrado al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía Luis Tosar y Luisa Mayol, protagonistas de la película Amanece en Samaná. Los actores, que también son pareja en la vida real, estrenarán su nuevo proyecto el próximo 8 de noviembre en cines. Finalmente, el toque emotivo lo ha otorgado La María, quien ha cantado en valenciano su tema Mon Vetlatori (Romanç 4: de mort) en honor a todas las víctimas de su tierra.