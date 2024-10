La prensa alemana reacciona contundente al gesto de la reina Letizia con Leonor en los Premios Princesa de Asturias

La Reina Letizia yendo a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' (José Ruiz / Europa Press)

Ha sido un fin de semana lleno de emociones para la Familia Real española. El rey Felipe VI se dejaba ver junto a la reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, uno de los eventos anuales más importantes en la agenda de la Casa Real. Además, este año se ha sumado la ilusión de que Leonor, ha dado un paso al frente dentro de sus funciones como presidenta de la Fundación Princesa de Asturias.

Sin duda, la hija mayor de los reyes se ha convertido en una de las protagonistas del evento, aunque según la prensa alemana, su madre, Letizia, ha tenido un gesto con su hija que han calificado de inapropiado. Las críticas de los medios extranjeros han llegado hasta España y han puesto el ojo en la monarca en vez de en la princesa de Asturias.

¿Discretos como Felipe y Leonor? Ella prefiere el drama, este es el titular con el que el medio alemán, Bunte, ha calificado la actitud de la reina española durante los premios. Han publicado un artículo en el que se sentencia un gesto de la reina Letizia con su hija. Esto no ha pasado desapercibido y muchos son los que se han puesto analizar si lo que dicen es cierto.

La opinión del digital alemán

No es la primera vez que se hacen comentarios sobre la vestimenta de Leonor en eventos de este estilo. Es habitual que la joven reciba algún comentario sobre su ropa y que esto llegue al panorama internacional. Esta vez, el look comentado no ha sido el de la futura heredera al trono, sino que su madre se ha llevado el protagonismo absoluto, pues consideran que a pesar de ir deslumbrante, ella no debía acaparar el protagonismo.

El digital ha querido resaltar que Letizia destacó sobre su hija, quien debía ser la protagonista de la ceremonia, y que se presentó con un espectacular vestido, acaparando así todos los focos. “La española Letizia deleita con un espectacular vestido con volantes XXL en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias y eclipsa a todos los demás invitados”, este ha sido uno de los comentarios que Bunte ha hecho sobre la vestimenta de la monarca.

Además, la prensa internacional ha añadido: “Llamó la atención de todos, ella lucía pura elegancia con un vestido deslumbrante, mientras que el resto de la familia mantuvo una apariencia elegante pero discreta”. Y es que para la ocasión, Letizia escogió un vestido midi en color negro, con corte asimétrico de una sola manga y un gran volante en la parte superior. Por el contrario, su hija lucía un traje oscuro y sencillo con un recogido en el pelo.

Una princesa elegante

Los medios extranjeros han calificado a la reina como “la estrella indiscutible de la velada” y es que aunque no han dicho que el vestido, de la firma de Carolina Herrera, no era apropiado, sí que han dado a entender que quizás se podría haber ceñido a seguir el estilo que llevó el resto de la familia, permitiendo así destacar a la verdadera protagonista.

La princesa, al contrario que su madre, ha sido alabada por muchos, pues consideran que su traje azul marino, con un corte masculino, le permitió lucir elegante y sublime. Se nota la madurez en la joven y su saber estar en actos de ese estilo. Poco a poco la princesa va encontrando su estilo y su marca personal, aunque siempre ciñéndose a lo que cada evento pide.

A pesar de que el gesto de la reina en la entrega de premios haya sido sentenciado por los periodistas alemanes, esta también ha recibido aplausos en otros momentos, como por ejemplo el concierto que tuvo lugar antes de la entrega de galardones y en el que Letizia dejó totalmente destacar a sus dos hijas y en especial a la mayor.