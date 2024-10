El documento clave para intentar cambiar la sentencia de Daniel Sancho se retrasa: “Tenemos que pulir algunos detalles”

Daniel Sancho escoltado por un policía. (Somkeat Ruksaman/AP)

El 29 de agosto se daba a conocer la sentencia de Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani, situada al sur de Tailandia, es una de las prisiones con mayor peligrosidad y masificación de presos reos (culpables).

Ahora, más allá de cómo fue el traslado, las últimas peticiones del chef antes de entrar en la cárcel o cómo está pasando su estancia en prisión, las miradas se centran en su defensa y en la posibilidad de recurrir la decisión judicial.

El sábado pasado, en el programa Juntos, uno de sus colaboradores, Edu Calle, hizo saltar las alarmas al contar que podían presentar el primero de los dos recursos. No obstante, el equipo de abogados ha decidido posponer su presentación, tal y como ha contado Carmen Balfagón, una de las abogadas que integran la defensa del actor Rodolfo Sancho.

Estrategia de la defensa

El 12 de septiembre se daba a conocer el texto en la que se confirmaba la sentencia completa. Un texto de 47 páginas en el que se exponía la decisión judicial, se explicaban las pruebas y los testimonios y el procedimiento de descuartizamiento y ocultación del cadáver.

A pesar de la decisión del tribunal, la defensa de Sancho tenía marcada la fecha del 19 de octubre en el calendario para presentar el primer recurso de apelación. La abogada y portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha notificado la decisión de acogerse a la prórroga debido a un documento que podría cambiar totalmente la sentencia del español.

“Tenemos que pulir algunos detalles”, ha dicho la abogada. Además, será necesario “traducirlo totalmente al tailandés”, ha explicado la letrada a Lecturas. Es decir, se trata de una cuestión de aterrizaje de ese documento, una tarea que se complica al tratarse de aspectos técnicos y jurídicos, que tienen que entenderse correctamente por parte del tribunal. “Se va a retrasar”, ha continuado Balfagón, a pesar de que por el momento no hay nueva fecha fijada para enviarlo a Tailandia.

“Se quiere defender hasta el final”

El 2 de septiembre, en el programa Vamos a ver, se hacía pública una conversación entre Daniel Sancho y su padre en la que el culpable de asesinato se desahogaba al no entender la dureza de la condena: “Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente”. “No es justo. No la entiendo. Porque yo únicamente me defendí”, ha declarado Sancho en los mensajes con su padre.

“Me quiero defender hasta el final. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible”, ha añadido el preso. En esas palabras se puede ver cómo el chef se aferra a la última esperanza de los recursos de apelación de sus abogados.

Por su parte, tanto Rodolfo, el padre, como su abogado, Marcos García Montes, han explicado que tienen confianza en esas dos oportunidades para ofrecer nuevas pruebas y mostrar más detalles de la línea de la defensa, aunque son muchos los expertos que dicen que es muy difícil que los magistrados cambien “alguna coma de lo que dice el fallo final”.

Incluso, la presentación de una o las dos apelaciones suponen un riesgo que puede hacer que la situación de Daniel Sancho empeore.