Miguel Ángel Muñoz presenta ‘Pekín Express’: “Rechacé las campanadas o el ‘50 por 15′ porque solo me veía como actor”

Miguel Ángel Muñoz, en 'Pekín Express'. (MAX)

Pekín Express inicia una nueva etapa televisiva este domingo 20 de octubre en MAX. El reality de aventura regresa ocho años después de su última edición con una importante novedad, pues en esta ocasión su casting estará formado por parejas de famosos y personas de su entorno. Al frente de la frenética carrera hacia Angkor, Camboya, estará Miguel Ángel Muñoz, que toma el relevo a Cristina Pedroche en el formato.

El actor deja a un lado su faceta interpretativa para dar a conocer un registro hasta ahora oculto para el público. Jugador empedernido de juegos de mesa y de rol, confiesa que quien le conoce no se ha extrañado absolutamente nada de su presencia en este proyecto, pues lleva más de dos décadas organizando multitudinarias partidas junto a su amigo Sergio Peris-Mencheta, tal y como confesaba en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Miguel Ángel Muñoz habla de su experiencia en el concurso, el aprendizaje vital que se ha llevado del reality y los prejuicios profesionales que ha ido rompiendo a lo largo de su trayectoria, en cuyos inicios dijo que no a muchos proyectos de entretenimiento por miedo a salirse del canon de actor. “Ahora me abrazo tal y como soy. Puedo bailar, interpretar, conducir un programa y dirigir mis historias. Eso no me hace de menos en cualquiera de las disciplinas”, sentencia con aplomo en esta conversación con Infobae España.

Primeras imágenes de 'Pekín Express. Objetivo Angkor'. (MAX)

Para muchos fue una sorpresa el anuncio de tu nombre como presentador de ‘Pekín Express’.

¿Por qué? ¿No me pega presentarlo?

Quizás te pega más concursar.

Me pega concursar y también conducirlo como director de carrera. Una de las cosas que más me gusta en la vida, aparte de viajar, es jugar. Tengo más de 150 juegos de mesa en mi casa, muchos de ellos de rol. Desde hace 20 años mi amigo Sergio Peris-Mencheta y yo organizamos partidas de 15, 20 o 25 personas, hemos hecho juntos gincanas… Quien me conoce de verdad, cuando sonó mi nombre dijo “es perfecto para conducir esto”. También para participar, pero es mucho más interesante presentarlo, porque por mi manera de vivir las cosas y de involucrarme los proyectos lo vivo prácticamente igual que ellos. Lo he vivido al máximo y lo bueno es que puede que repita, los concursantes ya no pueden.

¿Dijiste que sí sin pensarlo?

Dije que sí con condiciones. Quería reunirme con ellos y ver cómo lo querían hacer, cómo querían trabajarlo a nivel de producción… Para mí también era muy importante que hubiera justicia, aparte de la justicia divina que a cada uno nos llega en la vida o en un concurso, el que nadie se fuera a sentir mal o estafado entre comillas. Yo necesitaba saber lo que ocurría y las condiciones que había ahí para decidir si lo hacía o no. Si era limpio, legal y se respetaba la suerte que tuvieran los concursantes, sabían que contaban conmigo desde el principio.

Ahora, viéndolo hecho, confirmo que ha sido así. Se lo dije a los concursantes cuando empezamos y se lo digo a día de hoy. En algunos momentos, cuando las cosas nos vienen mal, siempre pensamos que hay hilos por detrás, que no puede ser tanta casualidad. Pero sí, a veces lo es.

Miguel Ángel Muñoz, en 'Pekín Express'. (MAX)

¿Hasta qué punto has podido seguir en tiempo real lo que iba pasando en el programa?

Esta es una de las de las cosas que va cambiando la tecnología. Es una producción muy grande: 180 personas de equipo moviéndonos a la vez 2.500 kilómetros. Yo en todo momento en mi móvil tenía geolocalizadas a todas las parejas, sabía lo que les iba ocurriendo en cada momento y adicionalmente me iban reportando todos los highlights que iban sucediendo, con lo cual cuando ellos llegan a mí, yo tengo toda la información y hablo con ellos con mucho criterio sobre lo sucedido y lo que va a suceder.

¿Cómo ha sido la logística de viajar por tres países?

Pues un jaleo. Yo al principio llevaba una maleta grande y otra de mano, pero llegó un momento en que llevaba la maletita de mano con cuatro cosas. Es una de las cosas que te llevas de esta experiencia vital, que no necesitas nada de lo que crees que necesitas.

¿Cuál es tu top de momentos vividos en ‘Pekín Express’?

La urticaria que me salió por estar con tarántulas. A mí me dan fobia los insectos y eso también era un reto. Al final he dormido con bichos en la cama porque era lo que había. También me he comido un balut, que es un embrión de pato que en función de la longevidad puedes notar hasta el pico o las plumas, es afrodisíaco y para ellos es un manjar con connotaciones viriles.

Miguel Ángel Muñoz, junto a los concursantes de 'Pekín Express'. (MAX)

¿Has podido hablar con algunos de tus predecesores al frente del concurso?

No las he llamado. Tengo el teléfono de casi todos, pero no se me ha ocurrido. No sé, ahora voy a hacer una peli y no llamo a mi compañero. Pero ahora sí tengo muchas ganas de encontrármelos por ahí y compartir cómo fue su experiencia en comparación con la mía.

¿Cómo llevas los prejuicios que muchas veces se tienen a sobre los actores que compaginan la interpretación con presentar programas?

Yo creo que quizá tiene más que ver con nuestros prejuicios sobre nosotros mismos o sobre cómo pensamos que nos van a ver. Por suerte, el llevar tantos años trabajando hizo que eso se me quitara de la cabeza hace ya bastante, porque primaba más disfrutar la vida y el trabajo. Desde hace años tomo las decisiones por lo que a mí me apetezca hacer o por lo que a mí me interese, más allá de cómo me vayan a ver. Soy muy inquieto, me gusta vivir experiencias diferentes y creo que mi versatilidad no influye en mi talento como actor o como director o como conductor este año.

¿Has dicho que no a algo porque no te apeteciera?

Cuando era más joven sí me llegaban muchas propuestas, desde dar las campanadas hasta el ‘50x15′ como formato de entretenimiento, alguno también de aventura y otras cosas que han aparecido y a las que decía que no porque era actor y era lo que llevaba haciendo 10 años. Pero según han pasado los años, me abrazo tal y como soy. Puedo bailar, interpretar, conducir un programa y dirigir mis historias. Eso no me hace de menos en cualquiera de las disciplinas. No puedo cambiar que me vean como el chico de Un paso adelante, el que ganó MasterChef o el que dirigió 100 días con la Tata. Cada uno tendrá su visión y yo haré lo que pueda para estar satisfecho con lo que hago.