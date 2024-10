Sufrir estrés crónico empeora el pronóstico del cáncer de colon, según un estudio

Un hombre padece dolores de estómago (Shutterstock)

Padecer estrés es una afección que va mucho más allá de la salud mental, pues su impacto en el bienestar físico cada vez es más evidente gracias a las últimas investigaciones. Un reciente estudio del Departamento de Cáncer Gastrointestinal y Enfermedades Hepáticas del Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan (China) acaba de descubrir una relación entre el estrés crónico y el aceleramiento de la progresión del cáncer colorrectal (CCR).

Al eliminar ciertas bacterias intestinales e inducir estrés, los investigadores pudieron concluir una relación entre el estrés y la microbiota intestinal en la progresión del CCR, identificando una especie bacteriana particular como un posible objetivo terapéutico y preventivo. “Utilizamos un cóctel de antibióticos (vancomicina, ampicilina, neomicina y metronidazol) para erradicar la microbiota intestinal, seguido de un trasplante de microbiota fecal para investigar si la microbiota intestinal era necesaria para que el estrés crónico acelerara la progresión del CCR”, explica el investigador Qing Li.

Los resultados mostraron que el estrés crónico no solo aumentó el crecimiento del tumor, sino que también redujo las bacterias intestinales beneficiosas, en particular el género Lactobacillus , que son esenciales para una respuesta inmunitaria saludable contra el cáncer. Al respecto, Li señala: “La progresión del CCR relacionada con el estrés se puede atribuir a una reducción de las bacterias intestinales beneficiosas, ya que esto debilita la respuesta inmunitaria del cuerpo contra el cáncer. El ‘L. actobacillus’, que es sensible a la vancomicina y la ampicilina, se redujo tanto en el grupo de control como en el grupo de estrés por el cóctel de antibióticos. Esta reducción destaca su papel crucial en el mantenimiento de la salud intestinal y su posible asociación con la progresión del CCR bajo estrés crónico”.

Para explorar más a fondo cómo influye el Lactobacillus (fundamental en la inmunidad antitumoral) en los niveles de células T CD8 y en la progresión del CCR, los científicos de la Universidad de Sichuan suplementaron a ratones con esta bacteria durante el estrés crónico y observaron en ellos una reducción en la formación de tumores: “A través del análisis fecal, descubrimos que el Lactobacillus plantarum regulaba específicamente el metabolismo de los ácidos biliares y mejoraba la función de las células T CD8+. Esto indica cómo el Lactobacillus puede mejorar la inmunidad antitumoral”.

El potencial de las terapias basadas en Lactobacillus para el tratamiento de pacientes, en particular aquellos afectados por estrés crónico, es prometedor. “La combinación de medicamentos antitumorales tradicionales con la suplementación con L. plantarum podría ser una estrategia terapéutica viable para pacientes con CCR relacionado con el estrés”, concluye Li.

Llega a España el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer que se administra con una inyección en solo 7 minutos.

La incidencia del cáncer de colon en España

Según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España se diagnosticaron 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal en 2023, convirtiéndose así en el tumor más frecuentemente diagnosticado en el país considerando ambos sexos. Este tipo de cáncer predomina en personas mayores, con una edad media de presentación de 70 años, aunque también puede aparecer en personas más jóvenes, pues su incidencia está aumentando en el grupo de edad menores de 50 años.

* Con información de EFE